BirGün gazetesinden Timur Soykan, “Bunu da gördük: Tüm çete vatandaş olmuş” başlığıyla yayımlanan yazısında, İranlı çetenin vatandaşlık serüvenini tek tek anlattı. İranlı Farshid Amir Shaghaghi, Türkiye vatandaşı olarak “Can Diego” adını aldı. Çete üyelerinden bazıları “Koç” ve “Zorlu” gibi zengin soyadlarını seçti. Çete iddianamesinde Türkiye vatandaşı olan 11 İranlı ve bir Gürcistanlı bulunuyor. Çete üyelerinin uyuşturucu baronları ve suç örgütü liderleriyle bağlantıları olduğu iddia ediliyor.





Sait Emir, sosyal medyada lüks yaşamını sergilerken, yasadışı bahis sitelerinin reklamını yapıyordu. İran’da yasadışı bahis oynattığı siteleri Türkiye’den yönetiyor ve kazandığı parayı aklıyordu. Emir’in siyasetten ve bürokrasiden birçok isimle yakın ilişkiler kurduğu iddia ediliyor. Ajans görüntüsü altında fuhuş organizasyonlarıyla şantaj arşivleri oluşturduğu da öne sürülüyor.





İran, 2020’de Türkiye’ye Sait Emir ve çetesi hakkında bilgi verdi. Ancak, 2023’e kadar bir ilerleme kaydedilmedi ve dosya kapatıldı. 2024’te İran üst düzeyde bilgi vermesi üzerine Sait Emir dosyası yeniden açıldı. Emir, sahte kimlikle yakalandı ve 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 15’i yakalandı, 6’sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.





Ocak 2025’te tamamlanan iddianamede, 24 kişi suç örgütü kurmak, yönetmek, yasadışı bahis ve kumar, kara para aklamakla suçlandı. İddianamede, çetenin Türkiye’de nasıl faaliyet gösterdiği ve dosyanın neden kapatıldığı anlatılmadı. Ancak, dikkatli bakıldığında skandal gözler önüne seriliyor. İddianamenin şüpheliler bölümünde yasadışı bahis çetesinin İranlı tüm üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu görülüyor.





Sonuçta…Vergi barışlarıyla Türkiye’ye davet edilen kara paranın bonusu gibi T.C. vatandaşlığı dağıtıldı. Ve ortaya ‘sonradan vatandaş çeteler’ çıktı.





İranlı bir çetenin lideri Sait Emir, Türkiye’de yasadışı bahis siteleri işletiyor ve kara para aklıyordu. 2024’te tutuklandı. Oğlu Can Diego, yazılım becerileriyle bahis ağını genişletti ve yurtdışına kaçtı. Eski eşi Deniz Aslan, suç gelirlerinin transferi ve aklanması için çalıştı ve firari durumda. Çetenin üst düzey yöneticilerinden Davoud Ghaffari, gösterişli hayatını sosyal medyada paylaşırken yasadışı bahis sitelerine müşteri topluyordu ve tutuklandı.Puyan Muhtari, çetenin tepesindeki isimlerden biri olarak kırmızı bültenle aranıyordu ve yurtdışına kaçtı. Sevgilisi Niloofar Bahar, sosyal medyada yasadışı bahis sitelerini tanıtıyordu ve firari durumda. Annesi Roya Koç ve kız kardeşi Nihan Zorlu da çetenin para aklama faaliyetlerinde yer aldı ve yurtdışına kaçtılar. Diğer sanıklar arasında Atilla Zorlu, Can Tekin ve Gürcistanlı Marina Labuchidze bulunuyor.Çete üyeleri, Türkiye’de lüks yaşamlarını sürdürürken yasadışı faaliyetlerini devam ettirdiler. İddianamede, çetenin Türkiye’de nasıl faaliyet gösterdiği ve vatandaşlık aldığı anlatılıyor.İstanbul Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede tüm çetenin vatandaş olduğu gerçeğine hiç vurgu yapılmadı. Ama şu tespit yer aldı: “Şüphelilerin… ülkemizin sağladığı yasal imkânlardan özellikle vergi barışı gibi düzenlemelerden faydalanarak yasadışı kaynaklarını meşru bir çerçeveye oturtma niyetleri görülmüştür.”Sait Emir ile birlikte eski İstanbul İstihbarat Emniyet Müdür Yardımcısı Şinasi Gençler tutuklandı. Kasım 2016 tarihine kadar Emniyet Amiri olarak görev yapan Şinasi Gençler, iş insanları ve gazetecilerin yasadışı dinlenmesiyle ilgili davada da sanık olmuştu.İddianamede Şinasi Gençler’in, şirketlerde ve para transferlerinde rol aldığı vurgulandı. Şinasi Gençler’in eşi de çetenin şirketlerinde çalışıyor gösterilmişti. İddianamede şöyle denildi: “Şinasi Gençler’in eski polis nüfuzunu kullanarak Sait Emir ve Can Diego adına soruşturma olup olmadığını sorgulattığı, ayrıcı Sait Emir, Can Diego, Deniz Aslan ve farklı yabancı kişilerin kimlik sorgulamalarını yaptırdığı… Sait Emir’e yakın çalıştığı, hesaplarını paravan olarak kullandığı, örgütün aklama faaliyetlerine katıldığı tespit edilmiştir.”