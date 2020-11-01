Samanyolu Haber /Gündem / Tüm dünyada 2020'de en çok can kaybı ise Türkiye'de! /01 Kasım 2020 10:22

Tüm dünyada 2020'de en çok can kaybı ise Türkiye'de!

2020 yılında şu ana kadar tüm dünyada 6.5 büyüklüğünün üzerinde 22 deprem yaşanırken, bu depremlerde en çok can kaybı Türkiye'de yaşandı.

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24 Ocak'ta Elazığ'da gerçekleşen depremde 41 kişi hayatını kaybederken, İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 44 kişi hayatını kaybetti. Dünyadaki diğer depremlerde ise çok farklı bir manzara var. 

Habertürk'ten Barış Kaygusuz'un haberine göre, 2020 yılında tüm dünyada gerçekleşen depremler içinde en çok can kaybının yaşandığı iki deprem Türkiye'de gerçekleşti.

Tüm dünyada gerçekleşen depremlerle, Türkiye'deki depremlerin ardından oluşan zararlar kıyaslandığında ise durumun vahameti daha net ortaya çıkıyor. Depremle birlikte büyük kentlerdeki çarpık yapılaşma, dikey mimari ve Türkiye'deki yapı stoğunun niteliği ölümleri artırıyor. 

2020 yılında Türkiye'deki Elazığ ve İzmir depremleri sayılmazsa, dünyanın farklı ülkelerinde 6.5 üzerinde tam 20 deprem gerçekleşti.

Aynı büyüklükte depremlerde Japonya'da kimse ölmedi
Bu depremlerin tamamında sadece 13 kişi hayatını kaybederken, bu 13 kişiden 10'u 23 Haziran'da Meksika'da meydana gelen 7.4 büyüklüğünde depremde, 1'i ise 17 Temmuz'da Papua Yeni Gine'de gerçekleşen 7.0 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirdi.

Tıpkı İzmir ve Elazığ'daki depremler gibi 6.5 ile 6.9 büyüklüğü arasındaki depremlere bakıldığı zaman, Türkiye dışında yedi farklı ülkede 12 depremin yaşandığı görülüyor.

Bu depremlerde can kaybı yaşanan tek deprem ise 2 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki 18 Ağustos Filipinler depremi oldu.

Japonya, Şili, Endonezya, Yunanistan, Solomon Adaları ve ABD'de gerçekleşen 6.5 ile 6.9 büyüklüğü arasındaki depremlerde hayatını kaybeden kimse olmadı.

 

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