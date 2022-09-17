Tüm dünyadan Veganlar İstanbul'da toplanıyor

Moda bir yiyecek akımı haline gelen ve sağlıksız olduğu için eleştirilerin de hedefinde olan 'vegan beslenme' konusunda İstanbul'da uluslararası bir festival düzenleneceği aktarıldı.Türkiye’nin uluslararası vegan festivali İstanbul Vegfest, bu yıl 1 ve 2 Ekim’de yeniden yüz yüze düzenlenecek. Festival Park Kadıköy’deki etkinlik ücretsiz ve herkese açık.Covid-19 önlemleri sebebiyle son iki yıldır internetten düzenlenen Uluslararası İstanbul Vegfest, bu yıl Kadıköy sahilinde bulunan Festival Park Kadıköy’de iki gün boyunca sabahtan akşama kadar ziyaretçileriyle buluşacak.Festival, vegan yaşam felsefesini anlamak ve hayvan hakları mücadelesine katkıda bulunmak isteyen herkese cumartesi ve pazar sabah saat 10’dan itibaren kapılarını açacak.Söyleşiler, defileler, müzik dinletileri ve panellerden vegan yemek atölyeleri ve tadımlarına, belgesel gösterimleri ve sergilerden çocuklar ve yetişkinler için çeşitli atölyelere kadar pek çok farklı oturumla zenginleştirilen festivale giriş ücretsiz.