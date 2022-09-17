Samanyolu Haber /Gündem / Tüm dünyadan Veganlar İstanbul'da toplanıyor /17 Eylül 2022 01:01

Tüm dünyadan Veganlar İstanbul'da toplanıyor

İstanbul Vegfest, bu yıl 1 ve 2 Ekim’de yeniden yüz yüze düzenlenecek. Festival Park Kadıköy’deki etkinlik ücretsiz ve herkese açık.

SHABER3.COM

Moda bir yiyecek akımı haline gelen ve sağlıksız olduğu için eleştirilerin de hedefinde olan 'vegan beslenme' konusunda İstanbul'da uluslararası bir festival düzenleneceği aktarıldı.
diken.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye’nin uluslararası vegan festivali İstanbul Vegfest, bu yıl 1 ve 2 Ekim’de yeniden yüz yüze düzenlenecek. Festival Park Kadıköy’deki etkinlik ücretsiz ve herkese açık.

Covid-19 önlemleri sebebiyle son iki yıldır internetten düzenlenen Uluslararası İstanbul Vegfest, bu yıl Kadıköy sahilinde bulunan Festival Park Kadıköy’de iki gün boyunca sabahtan akşama kadar ziyaretçileriyle buluşacak.

Festival, vegan yaşam felsefesini anlamak ve hayvan hakları mücadelesine katkıda bulunmak isteyen herkese cumartesi ve pazar sabah saat 10’dan itibaren kapılarını açacak.

Söyleşiler, defileler, müzik dinletileri ve panellerden vegan yemek atölyeleri ve tadımlarına, belgesel gösterimleri ve sergilerden çocuklar ve yetişkinler için çeşitli atölyelere kadar pek çok farklı oturumla zenginleştirilen festivale giriş ücretsiz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tüm dünyadan Veganlar İstanbul'da toplanıyor Sonraki Haber >>

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

İFLC 20. yıl: Ankara potpori
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:05:15