Samanyolu Haber /Teknoloji / Tüm dünyayı durduran Microsoft krizinin sebebi bakın neymiş! /08 Ağustos 2024 13:45

Tüm dünyayı durduran Microsoft krizinin sebebi bakın neymiş!

Microsoft kriziyle ilgili açıklama yapan siber güvenlik şirketi CrowdStrike, sorunun yalnızca tespit edilmemiş bir sensörden kaynaklandığını öne sürdü. Şirket, 20 girdi alanına sahip olması beklenen güncellemenin 21 alana sahip olması nedeniyle sistemin afallayıp çöktüğünü söyledi.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre geçtiğimiz ay dünya genelinde büyük bir erişim kesintisine neden olan Microsoft krizinin merkezinde yer alan siber güvenlik şirketi CrowdStrike, kesintiyle ilgili bir açıklama yaptı.

19 Temmuz'da televizyon kanallarının kapanması, hava yolculuklarının aksaması ve hastanelerin randevuları iptal etmek zorunda kalması gibi büyük sorunlara neden olan arıza, CrowdStrike'ın "Temel Neden Analizi" raporuna göre, sadece tespit edilmemiş bir sensörden kaynaklandı. Şirket bu hatayı, "Kanal 291 olayı" diye tanımladı.

EKSTRA GİRDİ SORUNU

CrowdStrike, Falcon sistemini güncellediğinde olası saldırılar için kontrol ettiği sensörlerin yerini ya da sayısını değiştiriyor.

Hatalı güncelleme 19 Temmuz'da gerçekleştirildiğinde, sistemin 20 girdi alanına sahip olmasını bekliyordu ancak bunun yerine 21 girdi alanı vardı.

Bu "sayı uyuşmazlığı" sistemlerin belleğini doldurdu ve Microsoft arızasına yol açtı.

Raporda, "İçerik yorumlayıcısı yalnızca 20 değer bekliyordu" ifadesi yer alıyor. Bu da, hatanın, orada olmaması gereken ekstra verinin kaynağını aramaya çalışan bilgisayarları zor durumda bıraktığı anlamına geliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tüm dünyayı durduran Microsoft krizinin sebebi bakın neymiş! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:09:53