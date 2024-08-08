Tüm dünyayı durduran Microsoft krizinin sebebi bakın neymiş!

19 Temmuz'da televizyon kanallarının kapanması, hava yolculuklarının aksaması ve hastanelerin randevuları iptal etmek zorunda kalması gibi büyük sorunlara neden olan arıza, CrowdStrike'ın "Temel Neden Analizi" raporuna göre, sadece tespit edilmemiş bir sensörden kaynaklandı. Şirket bu hatayı, "Kanal 291 olayı" diye tanımladı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre geçtiğimiz ay dünya genelinde büyük bir erişim kesintisine neden olan Microsoft krizinin merkezinde yer alan siber güvenlik şirketi CrowdStrike, kesintiyle ilgili bir açıklama yaptı.CrowdStrike, Falcon sistemini güncellediğinde olası saldırılar için kontrol ettiği sensörlerin yerini ya da sayısını değiştiriyor.Hatalı güncelleme 19 Temmuz'da gerçekleştirildiğinde, sistemin 20 girdi alanına sahip olmasını bekliyordu ancak bunun yerine 21 girdi alanı vardı.Bu "sayı uyuşmazlığı" sistemlerin belleğini doldurdu ve Microsoft arızasına yol açtı.Raporda, "İçerik yorumlayıcısı yalnızca 20 değer bekliyordu" ifadesi yer alıyor. Bu da, hatanın, orada olmaması gereken ekstra verinin kaynağını aramaya çalışan bilgisayarları zor durumda bıraktığı anlamına geliyor.