Tüm Dünya'yı gerçekle yüzleştiren Nürnberg Mahkemesi’nin tüm belgeleri dijital ortamda erişime açıldı

Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Nürnberg Duruşmaları’nın başlangıcının 80. yıldönümünde, Nazi liderlerini yargılayan tarihi davanın tüm resmi belgelerini dijital olarak internete açtı. 25 yıldır süren dev projeyle, 750 binden fazla sayfa belge ilk kez herkese ücretsiz erişilebilir hale geldi.

1945-1949 yılları arasında 13 ayrı davada Nazi askeri ve siyasi liderlerinin yargılandığı Nürnberg Duruşmaları, insanlığa karşı suçlar ve özellikle Holokost nedeniyle uluslararası insan hakları hukukunu kökten değiştirmişti. İlk ve en büyük davada Hermann Göring, Rudolf Hess ve Albert Speer gibi 19 üst düzey Nazi yargılanmış, sonraki 12 davada ise yaklaşık 200 kişi hakim karşısına çıkmıştı. Toplamda sadece 3 kişi beraat ederken, 12 kişi idam, diğerleri ömür boyu veya daha kısa hapis cezasına çarptırılmıştı.

The Guardian’da yer alan habere göre, projenin lideri Paul Deschner, 1998’de başlayan çalışmalarda önce belgelerin zımba ve ataçlarının çıkarıldığını, 1940’ların asitli kağıtlarının dokunulduğu anda parçalandığını belirtti. 30 kişilik ekipte tarihçiler, metadata uzmanları ve kütüphaneciler yer aldı. Amaç hem belgeleri korumak hem de internet çağında erişilebilir kılmaktı.

Dijital arşivde mahkeme tutanaklarının tamamı, savcılık ve savunma delilleri, brifingler ve dava boyunca kullanılan tüm kaynak belgeler yer alıyor. Kullanıcılar artık anahtar kelimeyle arama yapabilecek veya duruşma tutanaklarını yol haritası gibi kullanarak koleksiyonda gezinebilecek.

Özellikle Holokost inkarcılığının yükseldiği ve dijital dünyanın gerçeklik algısını etkilediği bir dönemde projenin önemi daha da arttı. Deschner, her delilin arkasında photostat kopyalar, Almanca transkripsiyonlar, İngilizce çeviriler ve özetler gibi katman katman belge zinciri bulunduğunu, bu sayede belgelerin doğruluğunun tartışılmaz hale geldiğini belirtti.

Duruşmalarda dört dilin aynı anda çevrilmesiyle tarihte ilk kez geniş çaplı simultane çeviri kullanılmıştı. Arşiv bugünden itibaren tamamen erişime açık olacak.

