Tüm dünyayı saran Covid-19 salgınında kritik eşik aşıldı

Sözcünü haberine göre, Çin'in Hubei eyaletinde bağlı Wuhan kentinde 1 Aralık 2019'da ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından geçtiğimiz sene 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edilmişti.



Geçtiğimiz sene mart ayından bu yana Covid-19 salgını ile tüm dünyada vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken, corona virüsünün mutasyona uğramış yeni türlerinin ortaya çıkması endişeleri arttırdı.



Dünya genelinde aşılama kampanyaları tüm hızıyla devam ederken, Delta mutasyonu nedeni ile birçok ülkede vaka sayıları artıyor.



Dünya genelinde toplam vaka sayısı 200 milyon 86 bin 439'a, toplam can kaybı 4 milyon 255 bin 741'e ulaştı. 180 milyon 382 bin 60 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.



VAKALAR EN ÇOK ABD VE HİNDİSTAN’DA



Dünya genelinde en fazla vakanın kaydedildiği ülke 35 milyon 983 bin 325 ile ABD oldu. Vaka sayısında ABD’den sonra Hindistan 31 milyon 767 bin 481 vaka ile ikinci sıraya yerleşti.



Brezilya ise dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü 3. ülke konumunda bulunurken, ülkede şu ana kadar 19 milyon 953 bin 501 vaka kaydedildi.



Brezilya’dan sonra ise en çok vakanın tespit edildiği 4'üncü ülke, 6 milyon 334 bin 195 vaka ile Rusya oldu. Rusya’yı 6 milyon 178 bin 632 vaka ile Fransa takip etti. Söz konusu 5 ülke, uzun süredir dünya sıralamasında yerini koruyor.





Corona virüsü salgını küresel çapta etkisini sürdürürken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. Virüse bağlı en çok can kaybı 630 bin 253 ile ABD’de kayıtlara geçti. ABD’yi Brezilya, Hindistan, Meksika ve Peru takip etti.



Brezilya’da şu ana kadar virüs nedeniyle toplam 557 bin 359 kişi, Hindistan’da 425 bin 787 kişi, Meksika’da 241 bin 279 kişi, Peru'da 196 bin 518 kişi hayatını kaybetti.