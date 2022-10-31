"Tüm faaliyetler durduruldu" açıklaması geldi

Moskova yönetiminin Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırlar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlatılan 'kısmi seferberlik' halinin sona erdiğinin açıklandığı ifade edildi.







Ülkenin savunma bakanlığı cephesinden yapılan açıklamada yedekte bulunan vatandaşların askere alınmasıyla ilgili tüm faaliyetlerin durdurulduğunun duyurulduğu aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya'nın Eylül ayında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen kısmi askeri seferberliği tamamladığını duyurdu. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya'nın Eylül ayında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen kısmi askeri seferberliği tamamladığını duyurdu.

Bakanlık, "Yedekte bulunan vatandaşların ... askere alınmasıyla ilgili tüm faaliyetler durduruldu" dedi ve başka askere çağırma bildirimi yapılmayacağını söyledi.