Samanyolu Haber /Ekonomi / Tüm Türkiye iflas bayrağını çekti /01 Nisan 2023 12:09

Tüm Türkiye iflas bayrağını çekti

İcra ve İflas Daireleri’ndeki dosya sayısında yıllar itibarıyla yaşanan artış ekonomik krizin yarattığı sonuca ayna tuttu. 2015’te 26 milyon 177 bin 169 olan dosya sayısı 2022’nin sonunda yüzde 27 arttı.

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Adalet Bakanlığı'nın icra ve iflas dairelerine yönelik verileri, Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. 2022 yılında icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısının önceki yıllardan devredenlerle birlikte toplam 33 milyon 275 bin 632’ye ulaştığı öğrenildi. İcra ve iflas dosya sayısında 2015-2022 döneminde yaşanan artış ise yüzde 27 oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Adalet Bakanlığı’nca 2022 yılına ilişkin yayımlanan istatistikler, adliyelerin milyonlarca icra ve iflas dosyasıyla dolduğunu ortaya koydu. İcra ve iflas dosyalarında yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti.



ON MİLYONLARCA DOSYA İCRADA BEKLİYOR

İcra ve iflas dairelerine yönelik verilere göre, 2022 yılında 9 milyon 46 bin 245 yeni icra ve iflas dosyası açıldı. 2022 yılı içinde açılan yeni dosyalar ile birlikte dairelerdeki toplam icra ve iflas dosyası sayısı 33 milyonu aştı.

İcra ve iflas dairelerindeki dosyaların türleri de adalet istatistiklerinde paylaşıldı. Buna göre, 2022 yılındaki icra ve iflas dosyalarının 3 milyon 251 bin 54 binini mahkeme kararı bulunan (ilamlı takip) dosyalar, 27 milyon 934 bin 701’ini ise mahkeme kararı bulunmayan (ilamsız takip) dosyalar oluşturdu

İcra ve iflas dairelerindeki dosya sayısındaki artış da dosyaların görülme süresinin bin günü aşmasına yol açtı. Buna göre, 2015 yılında 742 gün, 2016 yılında 833 gün, 2017 yılında ise 892 gün olan dosyaların ortalama görülme süresi, 2018-2022 döneminde şöyle:

•2018: 883
•2019: 936
•2020: Bin 298
•2021: Bin 69
•2022: Bin 37

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ZORUNLU YASA DEĞİŞİKLİĞİ

Ödenemeyen borçlar nedeniyle haciz işlemlerinin artması da çeşitli mağduriyetlere yol açtı. Borçtan dolayı evlerin ortak kullanımındaki eşyalara kadar uzayan haciz işlemleri iktidarı yasa değiştirmeye mecbur bıraktı. Yapılan son değişiklikle kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullandığı ev eşyalarının haczedilmesi önlendi. Borçtan daha fazla değeri olan eşyanın haczedilmesinin yanı sıra buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak gibi ev eşyaların haczi yasaklandı.
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