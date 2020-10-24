Tüm vakaların yüzde 40'ı tek bir ilde

Vakaların büyük bir bölümünün İstanbul'da tespit edilmesinin ardından kentte beş günlük bir çalışma başlatan Koca, evlere ziyaretçi gelmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti ve evde bulaş oranının bu dönemde daha yüksek olduğunu kaydetti.







İstanbul'da 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret eden Koca, "Salgının seyri ile birlikte ne kadar özveri ile çalıştığınızı tüm ülke biliyor. Bizler de sizlerin bu dönemde sorunlarınızı çözme noktasında gayret içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.





Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:





"Şu an Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Bu dönemde iş yükünüzün arttığını herkes biliyor. Fedakârlıklarınızın tüm toplum olarak farkındayız. Yeri geldiği zaman bulaş risk nedeni ile uzun zaman ailenizden uzak kaldığınızı biliyoruz.





Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz.





Bu dönemde evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz. Bizler şu dönemde mücadelede sizlerin gücünüze ve motivasyonunuza ihtiyacımız var."