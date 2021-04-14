Samanyolu Haber /Gündem / Tuma Çelik cinsel saldırı suçlamasından beraat etti /14 Nisan 2021 12:33

Tuma Çelik cinsel saldırı suçlamasından beraat etti

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışmaları sırasında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

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HDP'li Tuma Çelik'in, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti.

Olayın ardından HDP'den ihraç edilen Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke düzenledi. TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan Bağımsız Milletvekili Çelik'in dosyası, tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, Tuma Çelik, mağdur D.K. ile taraf avukatları katıldı. Kapalı görülen duruşmada, her iki taraf da tanıklarını dinletti. Tanık beyanlarının ardından D.K., sanığın cezalandırılmasını isterken, suçlamaları kabul etmeyen Çelik, D.K.'nın çelişkili ifadelerinin kendisine yönelik komplo kurulduğunu ispatladığını ileri sürdü.

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Tuma Çelik'in delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.
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