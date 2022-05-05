Samanyolu Haber /Gündem / Tümamiral Uğurlu: 15 Temmuz’un hazırlıkları Ocak 2016 içerisinde başlamış /05 Mayıs 2022 01:05

Tümamiral Uğurlu: 15 Temmuz’un hazırlıkları Ocak 2016 içerisinde başlamış

Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, o gece kurulan tuzağa dair önemli açıklamalarda bulundu. Tümamiral Uğurlu, 15 Temmuz’u yapanların hazırlıklarına Ocak 2016 içerisinde başladıklarını söyledi.

Tümamiral Uğurlu: 15 Temmuz’un hazırlıkları Ocak 2016 içerisinde başlamış

15 Temmuz gününde ABD'de bulunan NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığında etkin bir kadroda görev yapan Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, o gece kurulan tuzağa dair önemli açıklamalarda bulundu.
Tümamiral Uğurlu, 15 Temmuz’u yapanların hazırlıklarına Ocak 2016 içerisinde başladıklarını söyledi. 

15 Temmuz’da çıkabilecek tüm aksaklıklara karşı planların detaylı bir şekilde yapıldığını belirten Uğurlu, şunları söyledi; “General Sönmezateş’i Marmaris’e göndermek ve orada Semih Terzi genarali düşürdükleri tuzak gibi bir tuzak kuruyorlar. Oradaki Tim içine şuan bildiğimiz 2 tane MİT elemanı yerleştirmişler. Timin konumunu devamlı olarak MİT’e aktarmışlar. Marmaris’teki hazırlıkların tamamlanmaması için Çiğli’den kalkış saatini geçiktirmişler. Zamanı gelince de yol vermişler.” 

15 Temmuz’la ilgili ‘Kontrollü darbe’ ifadesinin çok masum kaldığının altını çizen Tümamiral Uğurlu, “Yani kontrollü darbe çok masum kalıyor ve olanları maskeliyor.”

15 Temmuz’un planlanma şekline bakıldığında olaya engel olunmayacağını belirten Uğurlu, “Özgürlükleri elinden alınan arkadaşlarımız o akşam ne yaparlarsa yapsınlar olanlara engel olamazlarmış. Ayrıca Bir darbe planlamak ve yapmak isteselerdi, o gece olanların hiç birisini planlamaz ve yapmazlardı!"

Tümamiral Uğurlu, 15 Temmuz’la ilgili blinmeyen birçok noktayı ALESTA isimli Youtube kanalında anlattı. Kanalın linki: https://www.youtube.com/watch?v=wZacKM9GjKg 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tümamiral Uğurlu: 15 Temmuz’un hazırlıkları Ocak... Sonraki Haber >>

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:42:21