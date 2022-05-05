Tümamiral Uğurlu: 15 Temmuz’un hazırlıkları Ocak 2016 içerisinde başlamış

15 Temmuz gününde ABD'de bulunan NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığında etkin bir kadroda görev yapan Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, o gece kurulan tuzağa dair önemli açıklamalarda bulundu.



Tümamiral Uğurlu, 15 Temmuz’u yapanların hazırlıklarına Ocak 2016 içerisinde başladıklarını söyledi.





15 Temmuz’da çıkabilecek tüm aksaklıklara karşı planların detaylı bir şekilde yapıldığını belirten Uğurlu, şunları söyledi; “General Sönmezateş’i Marmaris’e göndermek ve orada Semih Terzi genarali düşürdükleri tuzak gibi bir tuzak kuruyorlar. Oradaki Tim içine şuan bildiğimiz 2 tane MİT elemanı yerleştirmişler. Timin konumunu devamlı olarak MİT’e aktarmışlar. Marmaris’teki hazırlıkların tamamlanmaması için Çiğli’den kalkış saatini geçiktirmişler. Zamanı gelince de yol vermişler.”





15 Temmuz’la ilgili ‘Kontrollü darbe’ ifadesinin çok masum kaldığının altını çizen Tümamiral Uğurlu, “Yani kontrollü darbe çok masum kalıyor ve olanları maskeliyor.”





15 Temmuz’un planlanma şekline bakıldığında olaya engel olunmayacağını belirten Uğurlu, “Özgürlükleri elinden alınan arkadaşlarımız o akşam ne yaparlarsa yapsınlar olanlara engel olamazlarmış. Ayrıca Bir darbe planlamak ve yapmak isteselerdi, o gece olanların hiç birisini planlamaz ve yapmazlardı!"





Tümamiral Uğurlu, 15 Temmuz’la ilgili blinmeyen birçok noktayı ALESTA isimli Youtube kanalında anlattı. Kanalın linki: https://www.youtube.com/watch?v=wZacKM9GjKg



