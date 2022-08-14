Samanyolu Haber /Dünya / Tümü iptal edilmiş durumda! /14 Ağustos 2022 16:58

Tümü iptal edilmiş durumda!

İngilteredeki tren sürücülerinin, ücretlerin enflasyonla uyumlu şekilde artırılması talebiyle greve gitme karar almalarının ülke genelinde etkisini gösterdiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre İngiltere'de tren sürücülerinin (vatmanlar ve makinistler) karar alarak bu hafta sonunda 24 saatlik greve gitmesi tüm ülkede etkisini gösterdi.

İngiltere'de raylı ulaşım sendikalarından Aslef'in üyesi 9 şirketin çalışanı tren sürücüleri, hafta sonuna yayılmış şekilde, farklı bölgelerde ve farklı çalışma zamanlarında toplam 24 saat süren iş bırakma eylemine devam ediyor. Ten sürücüleri, ücretlerin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasını talep ederek greve çıkarken Londra'da neredeyse hafta sonunun tamamına yayılmış şekilde, hafif raylı tren seferlerinin ve Great Western, Greater Anglia, LNER ve Hull adlı şirketlere ait şehirler arası tren seferlerinin tümü, grev kapsamında iptal edilmiş durumda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tümü iptal edilmiş durumda! Sonraki Haber >>

[Harun Tokak ] Anam

[Harun Tokak ] Anam

Hocafendi yıllar önce uyarmıştı...

Hocafendi yıllar önce uyarmıştı...

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:39:08