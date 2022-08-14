Tümü iptal edilmiş durumda!

İngiltere'de tren sürücülerinin (vatmanlar ve makinistler) karar alarak bu hafta sonunda 24 saatlik greve gitmesi tüm ülkede etkisini gösterdi.İngiltere'de raylı ulaşım sendikalarından Aslef'in üyesi 9 şirketin çalışanı tren sürücüleri, hafta sonuna yayılmış şekilde, farklı bölgelerde ve farklı çalışma zamanlarında toplam 24 saat süren iş bırakma eylemine devam ediyor. Ten sürücüleri, ücretlerin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasını talep ederek greve çıkarken Londra'da neredeyse hafta sonunun tamamına yayılmış şekilde, hafif raylı tren seferlerinin ve Great Western, Greater Anglia, LNER ve Hull adlı şirketlere ait şehirler arası tren seferlerinin tümü, grev kapsamında iptal edilmiş durumda.