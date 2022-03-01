Tuna Vakfı’ndan Ukraynalı çocuklara ve kadınlara yardım eli

Türk ve Romen iş adamları tarafından 1995 yılında kurulan Tuna Vakfı, Lumina Eğitim Kurumları’nda çalışan bir grup öğretmenle birlikte savaş nedeniyle Ukrayna’yı terk eden Ukraynalı kadın ve çocuklara yardım malzemeleri ulaştırdı.











Romanya-Ukrayna sınırında bulunan Siret Sınır Kapısı’na bir kamyon yardım malzemesi götüren Tuna Vakfı, Siret Belediyesi’yle görüştükten sonra toplanma merkezi olarak kullanılan bölgede yardım malzemelerinin dağıtımına Romen otoriteriyle birlikte yapmaya başladı.





Yardım elini Romanya dışına da uzatan Tuna Vakfı, geçtiğimiz yıl da Yunanistan’da bulunan sığınmacı ve mültecilere TIR’larla gıda yardımında bulunmuştu.







