Samanyolu Haber /Dünya / Tuna Vakfı’ndan Ukraynalı sığınmacılara 10 ton gıda yardımı /17 Ağustos 2022 15:12

Tuna Vakfı’ndan Ukraynalı sığınmacılara 10 ton gıda yardımı

Tuna Vakfı bu sefer Ukraynalı sığınmacıların yardımına koştu. Vakıf, 10 ton gıda yardımını teslim etti.

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10 ton gıda yardımı Tuna Vakfı tarafından Ukraynalı sığınmacılara dağıtılması için Romanyalı yardım kuruluşu SVA-Romania Derneği’ne teslim edildi.

Romanya’da 27 yıldır faaliyet gösteren Tuna Vakfı, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekât ardından ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı sığınmacılara yardım eli uzattı.

Türk ve Romen iş adamları tarafından 1995 yılında kurulan Tuna Vakfı tarafından Ukraynalı sığınmacılar için hazırlanan 10 ton gıda bir TIR’a yüklenerek Romanyalı yardım kuruluşu SVA-Romania Derneği’ne teslim edildi.

Hazırlanan gıda paketlerinin yarısının İaşi bölgesinde, kalan yarısının ise sınırın Ukrayna tarafındaki Cernauti bölgesindeki Ukraynalı mağdurlara dağıtıldığı açıklandı.


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