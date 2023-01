Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı, Ukrayna Bucha City şehir meclisinden gelen yardım talebi mektubu üzerine, temel gıda malzemeleri ve kıyafetlerden oluşan bir tır yardım paketi hazırladı. Paketler Ukrayna'nın Bucha Şehri’ne gönderdi.





Time to Help-Hollanda, Time to Help-İngiltere, Time to Help-Belçika, Luxemburg Turkuaz, Embrace Relief-USA ve Avustralya Embrace Relief Dernekleri’nin katkıları ile hazırlanan yardım tırı Ukrayna Bucha Şehri’nde yetkililere teslim edildi. Gönderilen yardımlar, yeni yılla birlikte yetkililer tarafından Bucha City’de 4 bölgede 275 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Tuna Vakfı, Ukrayna’da savaşın başladığı zamandan itibaren, ülkesini terk etmek zorunda kalan ailelere Romanya’da çeşitli Belediye, Ukrayna Bükreş Elçiliği ve yardım kuruluşları ile partnerlik yaparak destek vermeye başladı. Şimdiye kadar, başta temel gıda maddeleri, yorgan, nevresim, yatak ve kıyafetlerden oluşan 90 ton üzerinde yardımı yetkililere teslim etti.