Samanyolu Haber /Dünya / Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı /09 Ocak 2023 16:03

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı, yardım elini bu sefer Ukraynalılara uzattı. Bir mektup yazıp, kendilerinden yardım isteyen Ukraynalılar için seferber olan Tuna Vakfı, insani yardım paketlerini Bucha şehrine ulaştırdı.

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı, Ukrayna Bucha City şehir meclisinden gelen yardım talebi mektubu üzerine, temel gıda malzemeleri ve kıyafetlerden oluşan bir tır yardım paketi hazırladı. Paketler Ukrayna'nın Bucha Şehri’ne gönderdi.

Time to Help-Hollanda, Time to Help-İngiltere, Time to Help-Belçika, Luxemburg Turkuaz, Embrace Relief-USA ve Avustralya Embrace Relief Dernekleri’nin katkıları ile hazırlanan yardım tırı Ukrayna Bucha Şehri’nde yetkililere teslim edildi. Gönderilen yardımlar, yeni yılla birlikte yetkililer tarafından Bucha City’de 4 bölgede 275 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.
 
Tuna Vakfı, Ukrayna’da savaşın başladığı zamandan itibaren, ülkesini terk etmek zorunda kalan ailelere Romanya’da çeşitli Belediye, Ukrayna Bükreş Elçiliği ve yardım kuruluşları ile partnerlik yaparak destek vermeye başladı. Şimdiye kadar, başta temel gıda maddeleri, yorgan, nevresim, yatak ve kıyafetlerden oluşan 90 ton üzerinde yardımı yetkililere teslim etti.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı Sonraki Haber >>

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:07:13