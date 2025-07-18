Tunç Soyer hakkında jet iddianame

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 65 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil olmak üzere 11'i tutuklu 65 sanığın iştirak halinde ve zincirleme şekilde; nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları iddia edildi.





Sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.





ÖNCEKİ İDDİANAMELER

İzmir İl Sınırları İçerisindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması konusuna dair yapım işleri ihalesine yönelik hazırlanan iddianamede, aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil 20'si tutuklu, 44 kişi hakkında ‘İhaleye fesat karıştırmak’ ve ‘Edimin ifasına fesat karıştırmak’ suçlarından 3 yıl ile 14 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edilmişti.





2023 Yılında 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı' adı altında ve 2024 Yılı İçin ise 'Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı' adı altında gerçekleştirilen hizmet işleri ihalesinde edimin ifasına fesat karıştırmak suçu yönünden yapılan soruşturma sonucunda ise aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz dahil olmak üzere 30'u tutuklu 56 kişi hakkında 3 yıl ila 12 yıl 3 ay arasında (zincirleme suç hükümleri sebebiyle) değişen hapis cezaları istenmişti.