Samanyolu Haber /Gündem / Tunç Soyer o değişikliği mahkemeye taşıdı /03 Mart 2022 22:31

Tunç Soyer o değişikliği mahkemeye taşıdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından mahkemeye taşındığı belirtildi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğini yargıya taşıdı.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Madencilik Yönetmeliği'nin 115’inci maddesine eklenen fıkrayla, zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetine izin verilmesi, zeytinliklerin taşınması, taşınan ve yok edilen zeytinlik alanı kadar alanın zeytinlik olarak tesis edilmesi hükmü getirildi.

BÜYÜKŞEHİR DAVA AÇTI

Karar tepki çekerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir'in yönetmeliği yargıya taşıdığını açıkladı. Soyer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Zeytin ağaçlarımızı maden ocaklarına kurban etmek isteyenler, zeytinyağımızın ülkemize yetmeyeceğini düşünmüş olacak ki ihracatını kısıtladı. Yürütmeyi durdurma talebiyle yönetmeliğin iptali davasını açtık. Zeytinliklerimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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