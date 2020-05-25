Samanyolu Haber /Gündem / Tunç Soyer'in hesabından atılan tweet sonrası istifa kararı /25 Mayıs 2020 23:11

Tunç Soyer'in hesabından atılan tweet sonrası istifa kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yanlışlıkla atılan tweet sonrasında, hesaptan sorumlu personelin istifa ettiği açıklandı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hesabından atılan ve kendisinin övüldüğü bir tweet ile ilgili açıklama yaparak "Sorumlusu istifasını verdi" dedi.

Soyer'in kişisel Twitter hesabından, kendisi etiketlenerek "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı" yazılan bir tweet atıldı. 

Söz konusu tweet ile ilgili açıklama yapan Soyer "İzmir veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek sahte hesabı yoktur. Trol ordusu besleyenlerin bunu anlamasını beklemediğimden, açıklamayı kamuoyuna saygım gereği yapıyorum. Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir" dedi.

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