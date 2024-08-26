Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı: 'Züppe' tepkisi

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum" dedi.





AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da Özkan'a şu sözlerle tepki gösterdi: "Erdoğan bizim için sadece Cumhurbaşkanı değil ayrıca ailemizin büyüğü ve reisi… Bu sözünle hepimizi kastettiğini ve neyi kışkırttığını anlıyoruz. Tuncay Özkan pisliği!!! Merak etme anladığın dilden cevapları alıyorsun almaya devam edeceksin…"





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili bir açıklama yaparak Özkan'a tepki gösterdi. Çelik şu ifadelere yer verdi: "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP’nin sorunudur."AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Mahmut Rıdvan Nazırlı ise Özkan’a hakaret ederek tepki gösterdi. Nazırlı paylaşımda, ""o. çocuğu" ile "o.nun çocuğu" arasında büyük fark vardır. Birincisinde sıfat kişiye ikincisinde anneye aittir. Bizim düşüncemizde anne kutsaldır. Ancak müptezel Tuncay Özkan'ın dilinden dökülen salyalar ancak "o.nun çocuğu"ndan sadır olabilir. Alçak herif" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü açıklamasında muhalefeti liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapmakla ve elitist olmakla suçladı.Erdoğan yaptığı konuşmada, “Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul’un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı, göreve geldikleri belediyeleri üç ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde, binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı. Kendi siyasi ikballeri, kendi gelecekleri kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok” dedi.Bu sözlerin üzerine CHP'li Tuncay Özkan ise sosyal medya hesabı üzerinden 'züppe' ifadelerini kullandı. Özkan, "Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! #ErkenSeçim istiyoruz. Hodri meydan!" dedi.Bu sözlerin üzerine Özkan’a, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun kapsamını hatırlatan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mahir Ünal, Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırdı:1-Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.2-Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.3-Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, adalet bakanının iznine bağlıdır.Amacınız belli, bu alçaklığı bilerek yapıyorsunuz. Çukursunuz.”