Samanyolu Haber /Spor / Tuncay Şanlı'nın yeni takımı belli oldu /31 Mart 2022 20:00

Tuncay Şanlı'nın yeni takımı belli oldu

Eski takımı Sakaryaspor ile anlaştığı belirtilen eski milli futbolcu Tuncay Şanlı yeşil siyahlı ekibin yeni teknik direktörü oldu.

SHABER3.COM

Fenerbahçe ve milli takımın eski yıldız ismi Tuncay Şanlı'nın eski kulübü Sakaryaspor yönetimiyle anlaştığı belirtildi.

yapılan açıklamaya göre yeşil siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı oldu.

SOSYAL MEDYADAN DA DUYURULDU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda Şanlı'nın Sakaryaspor'da forma giydiği dönemde attığı gole yer verildi.
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