Tunceli ile ilgili tepki çeken av izni iptal edildi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ABD’li bir 'iş insanının' Tunceli’de dağ keçisi avlama izin belgesinin iptal edildiğini açıkladı.





Tunceli ABD’li bir 'iş insanı' için verilen özel av izin belgesi gelen tepkilerin ardından iptal edildi





Twitter hesabından açıklama yapan Şaroğlu, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile görüşerek izin belgesinin iptal edildiğini duyurdu.





Şaroğlu’nun açıklaması şöyle:





"Son günlerde basında yer alan, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ABD’li bir iş insanına 1 adet dağ keçisi vurma izni verildiği yönündeki haberler üzerine Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan ile yaptığım görüşme neticesinde söz konusu izin belgesinin iptal edildiği ve avlanmanın yapılmayacağı bilgisini kamuoyunun dikkatine sunarım."





Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu dağ keçisini avlamaya gelecek avcı için Twitter hesabından "Bizim için doğadaki hiçbir cana asla paha biçilemez… Dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum. Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım…" mesajını paylaşmıştı.