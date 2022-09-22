Tunceli'de imece kaldırım inşaatı

Tunceli Belediyesi yaklaşık 2 yıl önce bir çağrı yaparak Merkez Moğultay Mahallesi Demiroluk Caddesi üzerinde kaldırım yapılmasını işini kolektif bir anlayış ve dayanışma içerisinde gerçekleştirmişti. Bugün yine benzer bir çağrıyla Cumhuriyet Mahallesi (Gazik) yolu üzerinde aynı çalışma hayata geçirildi.





















Tek başına belediye emekçilerinin 30-40 günde yapacağı yolu dayanışma ve halkın katılımıyla 1 haftada tamamladıklarını belirten Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Bu da halkın bir araya geldiğinde yapamayacağı şeyin olmadığını gösteriyor. Yani ihale yapılmadan da bu işler yapılabilir.Belki de 1 milyondan fazla maliyeti olacak bir yolu biz kendi öz gücümüzle 400-500 bin liraya yapabiliyoruz. Gücümüz şimdilik buna yetiyor. Halkımız da bize destek veriyor” dedi.Halkın bu tür çalışmalara katılmasının önemli olduğunun altını çizen Maçoğlu, “Birçok arkadaşımız bu yollardan geçtiğinde kendisine ait bir taşı görüyor. İnsanlar buradan geçtiğinde ‘bu taşları biz taşıdık’ diyecektir. Demiroluk yolunu yaparken de aynı şey oldu. İnsanlar oradan geçerken kendi yaptığı çalışmaların eserini görebiliyor. Bu bizim için önemli bir şey” diye konuştu.Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, ise “Burası uzun süredir hem şehrin bağlantı yolu hem de aktif olarak kullanılan bir yol. Güvenlik açısından risk teşkil eden bir yoldu. Yol genişletme çalışmalarını tamamladıktan sonra alt yapı hizmetlerinin de devreye girmesiyle kaldırım çalışmasını da halkımızla birlikte örgütledik.Yolun daha kullanılır, işlevsel ve güvenli hale getirilmesi için bir çaba içerisindeyiz. Bugün de kolektif bir şekilde halkımızla birlikte dayanışma ruhunu hayata geçirerek burada çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.