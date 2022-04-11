Samanyolu Haber /Gündem / Tunceli'de şüpheli kaza: Ağır Ceza Hakimi, avukat ve çözülemeyen davanın savcısı şarampole uçtu /11 Nisan 2022 13:24

Tunceli'de şüpheli kaza: Ağır Ceza Hakimi, avukat ve çözülemeyen davanın savcısı şarampole uçtu

Tunceli’de dün gece şarampole yuvarlanan otomobilden Ağır Ceza Hakimi Emre Küçükbaşol ve Gülistan Doku davasının savcısı Ferhat Akıl çıktı. İki ismin yakın korumalarını almadan ve jandarmaya haber vermeden güvenliği olmayan bir yola çıktığı belirtildi.

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Avukat Arif Yıldız’ın kullandığı içerisinde Tunceli Ağır Ceza Hakimi Emre Küçükbaşol ile Gülistan Doku davasının savcısı Ferhat Akıl’ın da bulunduğu araç şarampole yuvarlandı.

Tunceli merkezden yola çıkan, önce Hozat’a oradan da Pertek yönüne hareket eden Avukat Arif Yıldız yönetimindeki 22 FA 063 plakalı otomobil gece saat 22:00 sıralarında Kayışoğlu Rampası mevkiinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Araçta, Ağır Ceza Hakimi Emre Küçükbaşol ile Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl’ın da olduğu öğrenildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulans ile Hozat Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan avukat Arif Yıldız askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Ameliyata alınan avukat Arif Yıldız’ın hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Ağır Ceza Hakimi Emre Küçükbaşol ile Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl’ın ise hayati tehlikeyi atlattıkları ve durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

NÖBETÇİ SAVCI İKİ KEZ İNCELEME YAPTI
Hozat Cumhuriyet Savcılığı’nda görevli nöbetçi savcı, kaza sonrası ve sabah erken saatlerde kaza yerinde ve araç üzerinde inceleme yaptı. Savcı, otomobilin ilçe jandarma komutanlığına götürülmesini istedi. Kaza ile ilgili Hozat Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

HAKİM VE SAVCI KORUMA OLMADAN YOLA ÇIKMIŞ
Mahkeme Başkanı Küçükbaşol ile Cumhuriyet savcı Akıl’a yakın koruma tahsis edildiği ancak her iki ismin de kaza sırasında yanlarında yakın korumalarının bulunmadığı tespit edildi.

 
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