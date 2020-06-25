"Tunç'un 10 ay sonra HTS'si, 6 ay sonra aracı incelendi"

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta kaçırılan ve aylar sonra emniyette ortaya çıkan 7 kişiye yapılan işkenceleri anlattı.







artigercek.com'da yer alan haberde "Beyaz Torosların yerini siyah Transporter'ler aldı" ifadesini kullanan Gergerlioğlu TBMM bahçesinde, kaçırılan kişilerden 11 aydır haber alınamayan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra ailesini geçindirmek için toptancıda çalıştığı sırada ortadan kaybolan eski Sanayi Bakanlığı çalışanı Yusuf Bilge Tunç'un nerede olduğunu sordu. Tunç'un ailesinin kaçırıldığı ilk gün emniyete başvurduğunu fakat mobese kayıtlarının incelenmediğini, olayın üzerinden 10 ay geçtikten sonra inceleme başlatıldığını kaydetti.





Kaçırılan kişilerin yaklaşık 30'ar kilo verdiğini aktaran Gergerlioğlu, bu kişilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıktığını ve sadece iki kişinin işkenceye uğradıklarını anlattığını belirtti. Gergerlioğlu, İçişleri Bakanlığının kaçırılan kişilerin polis yelekli kişilerce kaçırıldığı bilindiği halde, yaşananlar hakkında bilgilerinin olmadığı cevabı aldığını açıkladı





'İŞKENCE BİR GÜN ORTAYA ÇIKAR'







HDP Milletvekilinin açıklamalarında yer alan önemli başlıklar şu şekilde:





"Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz uzun süredir Türkiye'de insanların kaçırıldığını ve birtakım işkencelere uğradığını söylüyorduk. Bunlar örtülmeye çalışılıyordu. İşte gerçekler ortaya çıktı. İstediğiniz kadar işkenceyi örtbas etmeye çalışın. İşkence bir gün ortaya çıkar. Çünkü işkence insanlık suçudur, zaman aşımına uğramaz. 1990'ların beyaz Torosları yerini siyah Transporter'lar almış durumda."





'GÜPEGÜNDÜZ TRANSPORTER'LARLA İNSAN KAÇIRILIYOR'





"Güpegündüz herkesin ortasında, siyah Transporter'larla insanlar kaçırılmakta. Bir yere götürüp aylarca tutulmakta ve ne yapıldığı bilinmemekte. Resmi yetkililer cevap vermiyor. Herhangi bir araştırma yapılmıyor. Mobese kayıtları, HTS kayıtları incelenmiyor. Bu kabul edebilecek bir hadise değil."





'BAKAN YARDIMCISI: OLAYDAN HABERİMİZ YOK'





"Biz Yasin Ugan ve beraber kaçırıldığı iddia edilen Özgür Kaya'nın 13 Şubat günü Ankara Altındağ Mahallesi Altındağ İlçesi Çamlık Mahallesi civarında kaçırıldığını söylemiştik. Çünkü o mahalleye gittiğimizde, bu kişinin evinin 13 Şubat günü 50-60 kişilik bir polis tarafından sarıldığı ve 4-5 saat bu evde arama yapıldığı; Yasin Ugan ve Özgür Kaya'nın başlarına çuval geçirmek suretiyle polis tarafından götürüldüğünü beyan etmiştik. Biz bunu söylediğimizde İçişleri Bakan Yardımcısı, bu konuyu lakayt bir şekilde karşılayarak, 'Bizim bu olaydan haberimiz yok. Biz de bu kişileri arıyoruz' dedi. Ama tüm mahalle sakinleri 50-60 kişilik bir polis ekibinin bu kişiyi alıp götürdüğünü anlatıyor. Apaçık bir şekilde gerçekler örtbas edilmeye çalışılıyor. Kabul edilebilecek bir hadise yok ortada."





'YUSUF BİLGE TUNÇ 11 AYDIR KAYIP'





"Kaçırılan 7 kişiden biri 11 ay olmasına rağmen ortada yok. Yusuf Bilge Tunç 6 Ağustos'ta kaçırıldı. Tunç, 6 ağustos'tan bu yana ortada yok. Aynı çerçeve dahilinde kaçırıldığı düşünülüyor. Tunç'un Ankara Gimat'ta bir anda ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Arabası meskun bir yere bırakılmış. Anahtarı ve ruhsatı alınarak bir anda ortadan kaybolmuş.





Ailesi çok büyük bir tedirginlik ve üzüntü yaşıyor. Belki yüzlerce defa bu konuyu basın toplantılarında, Genel Kurul'da dile getirdim. Yine cevap veren yok. Resmi yetkililer niye neden bu gerçeklerin üstünü örtmeye çalışıyor. Türkiye'de neler dönüyor? Bir hukuk devleti olduğu iddia edilen Türkiye'de insanlar kaçırılıyor ve resmi yetkililer bu olayın üzerini kapatmaya çalışıyor. Bu olacak bir şey değil."





'TELEFON VE HTS KAYITLARI İÇİN 10 AY SONRA BTK'YA YAZI YAZILMIŞ'





"Size şok edici gerçekleri açıklayacağım. Aile ilk günden emniyete başvurmasına rağmen mobese kayıtları yapılmamış. Telefon ve HTS kayıt araştırması için 10 ay sonra BTK'ye yazı yazılmış. BTK'nin araştırması bekleniyor."





'OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPILMADI, ARAÇ 6 AY SONRA İNCELENDİ'





"Düşünün bu adam 11 aydır ortada yok. Kaybolan kişinin arabası için olay günü, olay yeri araştırması isteniliyor. Polisin böyle bir şey yaptığı yok. 6 ay sonra bu araba araştırılıyor. Artık umudunu kesen aile bu arabayı çoktan yıkatmış durumda olduğu için arabada herhangi bir iz ortaya çıkmıyor. Ben bir milletvekili olarak bu kadar gayri ciddi tutumu ve bu kadar gerçekleri örtbas etme çabasını kabul edemiyorum. Bu bir rezalettir, bir skandaldır."





'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İNANDIRICILIĞINI KAYBETTİ'





"Türkiye'de insanlar kaçırılmakta, gizli yerlere sokulmakta; oralarda işkence edilmekte, gayri insani muameleler yapılmakta. İçişleri Bakanlığı bu konuda tek bir açıklama daha iyi yapmadı Utanç verici" diyen Meclis İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Gergerlioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "İşte insanların ifadeleri ortadadır. İçişleri Bakanlığı 'bizim öyle bir şeyden haberimiz yok' açıklaması yapmaktadır. Tüm inandırıcılığını kaybetmektedir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu gerçeği Türkiye kamuoyunun gündemine sunuyorum. Benim için 2019'un en önemli olayı insanların kaçırılmasıdır."