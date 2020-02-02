Samanyolu Haber /Ekonomi / Tünele %56'lık zam şoförleri şoke etti: İnanamıyoruz /02 Şubat 2020 12:13

Tünele %56'lık zam şoförleri şoke etti: İnanamıyoruz

Avrasya Tüneli'ne yapılan fahiş zam şoförlerde şok etkisi yaptı. Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Neyi neyle çarpıp, neye bölüyorlar ki böylesine olağanüstü bir zam oranını buluyorlar anlamış değiliz. Enflasyon yüzde 12’nin altında, asgari ücret zammı, işçi, emekli, memur zamları yüzde 8 ila yüzde 15 civarındayken yüzde 56.7 neyin zammı?" diye sordu.

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İşçi, memur, emekli ve asgari ücretliye verilen zamlar yüzde 6-15 düzeyinde kalırken, Avrasya Tüneli'ne yapılan yüzde 56.7 oranındaki büyük zam şoför esnafını şoke etti. Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, enflasyonu bile 5'e katlayan zamma inanamadıklarını belirterek, “Enflasyon, faizler düşerken, işçiye, memura verilen zam ortadayken yüzde 56.7 zamma hangi mantıkla karar verilmiş olabilir ki?” dedi.

Sözcü'ü haberine göre Apaydın, son dönemde birbiri ardına yapılan yüzde 15-25 oranlarındaki zamlara halkın kulağının alıştığını ancak yüzde 56'yı aşan zammın makul bulunacak bir tarafının olmadığını söyledi. Tünel zammının diğer zamlardan çok farklı şekilde ayrıştığına dikkat çeken Apaydın, şunları söyledi:

NEYİ ÇARPIYORLAR?

“Bu zam hem özel hem de ticari araç kullanıcılarını çok olumsuz etkileyecek. Neyi neyle çarpıp, neye bölüyorlar ki böylesine olağanüstü bir zam oranını buluyorlar anlamış değiliz. Enflasyon yüzde 12'nin altında, asgari ücret zammı, işçi, emekli, memur zamları yüzde 8 ila yüzde 15 civarındayken yüzde 56.7 neyin zammı? ‘Döviz arttı' diyorlarsa, biz TL kazanıyoruz. Acaba insanlar arabalarına binmesinler, trafik rahatlasın diye mi yaptılar?”
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