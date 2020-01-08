Tunus İçişleri Bakanlığı Türkiye'den Libya'ya giden silahlara el koydu

Rusya'nın haber ajansı Sputnik Arapça, Tunus İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'den gelen ve Libya'ya götürülen silahlara el konulduğunu duyurduğunu yazdı.





Habere göre, Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid El Hayuni, ülkede yayın yapan Şems FM'e yaptığı açıklamada, silahların Tunus'un güneyindeki Medenin ilinde bulunan Bani Khaddash bölgesinde ele geçirildiğini ve Tatavin bölgesinden geçirilerek Libya'ya ulaştırılmak istendiğini söyledi.





Tunus Devlet Başkanlığı'nın Facebook hesabından yapılan resmi açıklamada da bazı basın kuruluşlarında Türkiye'nin Tunus'tan deniz ve hava sahasını kullanma talebinde bulunduğu yönünde yer alan haberlerin doğru olmadığı belirtilmişti.





Açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'den ülkenin hava ve deniz sahasını kullanmayı talep ettiğine ilişkin basında ve sosyal medyada dolaşan haberleri açıklığa kavuşturmayı önemsiyor. Bu haberler asılsızdır" ifadelerine yer verilmişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir talepte bulunmadığı, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in de bu yöndeki haberlerin muhatabı olmadığı vurgulanan açıklamada, böyle bir konunun gündeme gelmediği, tartışılmadığı ve önerilmediği öne sürülmüştü.





Son günlerde çeşitli kaynaklardan yapılan propagandaların "Tunus'un resmi tutumunun güvenilirliğini baltalamak ve Tunus'u bazı kardeş ve dost ülkelerle bir araya getiren ilişkileri kötülemek" amacı taşıdığı aktarılan açıklamada, "Tunus'un ulusal egemenliğine düşkün olduğu kadar eksenlerden uzak durma, uluslararası meşruiyete bağlı kalma ve bölgedeki tüm halkları bölünmeden sakınmada kararlı olduğu" ifade edilmişti.