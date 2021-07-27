Samanyolu Haber /Dünya / Tunus İhvanı'na darbe... Ucu Türkiye'ye de dokunuyor /27 Temmuz 2021 12:27

Tunus İhvanı'na darbe... Ucu Türkiye'ye de dokunuyor

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Messi'yi görevden alarak Meclis'in tüm yetkilerini dondurmasına yönelik tartışmalar devam ediyor. Ennahda lideri Gannuşi, Said’in kararını “darbe” olarak nitelendiriyor. Bazılarına göre gidişatın Türkiye'ye de etkisi olacak.

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Duvar yazarı Musa Özuğurlu yazısında ”Bu gelişmelerin devletler ya da hükümetler yerine kişiler, örgütler, partiler, oluşumlar düzeyinde diplomasiyi tercih eden AKP açısından sonuçları da olacaktır” diyor.

“Mısır, Suriye, Libya’dan sonra İhvan Tunus’ta da hedefte” ifadelerini kullanan Özuğurlu, “Tunus’un cumhurbaşkanı ya da başbakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlamıyorum ama Ennahda’nın lideri Gannuşi Türkiye’yi ziyaret etmişti, tıpkı Libya’nın El Sarrac’ı gibi” değerlendirmesini yapıyor.

Özuğurlu şöyle devam ediyor:

“Her yerden gol yiyoruz. Libya diplomasimizin bir ayağını da Tunus ve Cezayir oluşturuyordu. Şimdi Tunus’ta yaşanacaklar Libya’daki durumumuzu az veya çok etkileyecek. Ama daha da önemli olan bölgesel çapta bir dış politika yatırımımızın daha boşa çıkması sonucu ile karşı karşıya kalacağız.

Türkiye’de hükümet yetkililerinin Tunus’ta yaşananları ‘darbe’ olarak nitelendirmesi boşuna değil. Ucu bize dokunuyor.”
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