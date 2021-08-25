Samanyolu Haber /Dünya / Tunus Meclisi'nin yetkileriyle ilgili yeni karar /25 Ağustos 2021 00:39

Tunus Meclisi'nin yetkileriyle ilgili yeni karar

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı karar sonrasında yetkileri dondurulan Meclis'in durumu konusunda yeni bir karar alındığı belirtildi. Söz konusu karar uyarınca ikinci bir karar alınıncaya kadar Meclis'in yetkilerinin dondurulması kararı uzatıldı.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Meclis'in yetkilerinin dondurulması kararının "ikinci bir karar alınıncaya kadar" uzatıldığını duyurdu.

Said, 25 Temmuz'da Başbakan'ı görevden aldığını açıklamış ve Meclis'in yetkilerini de 30 gün süreyle dondurmuştu. Süre bugün sona eriyordu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için verilen 30 gün sürenin de bir sonraki karara kadar kaldırıldığı duyuruldu.

Ülkedeki çoğu muhafazakar İslam ideolojisini benimseyen muhalifleri tarafından "darbe yapmakla" eleştirilen Said, ülkenin çöküşüne engel olmak için bunun gerekli olduğunu; sorumluluklarını yerine getirdiğini savunmuştu.

Said'in Temmuz sonunda getirdiği birçok kısıtlama ve yeni uygulama bir ay süreyle geçerli olacaktı.

Bir ay içinde yeni bir başbakan atamayan ya da herhangi bir yol haritası çizmeyen Said, bunun yerine ülke içinde ve dışında eleştirilen uygulamaların süresini uzattı. Said'in birkaç gün içinde kameralar önüne çıkarak bir açıklama yapacağı da Cumhurbaşkanlığı açıklamasında yer aldı.

Bazı eski hükümet yetkilileri ve eski bakanlar 25 Temmuz'dan bu yana ev hapsindeyken birçok iş insanı ve politikacının da ülke dışına seyahat yasağı var.

Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz Pazar günü Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve Meclis'in yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu açıkladı.

Said, Pazar gecesi yaptığı açıklamanın ardından Pazartesi günü de tüm yerel yönetimlerin, yurt dışındaki Tunus hükümetine bağlı kuruluşların ve diplomatik misyonların, yerel komisyonların ve kamu kuruluşlarının çalışmalarının da Salı gününden başlayarak iki gün boyunca durdurulacağını duyurdu.

Meclis'te en büyük parti konumunda bulunan İslamcı Nahda Hareketi bu kararı "darbe" olarak nitelendirdi ve tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla aynı zamanda ülke genelinde geceleri sokağa çıkma yasağı da başladı. Buna göre gece çalışmak zorunda olanlarla acil sağlık sorunu yaşayanlar dışında akşamları 19'dan sabahları 6'ya kadar yayaların da araçların da hareketi yasaklandı. Pazartesi itibarıyla başlayan yasak, 27 Ağustos'a kadar geçerli olacak.
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