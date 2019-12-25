Samanyolu Haber /Dünya / Tunus medyasında gündem Erdoğan /25 Aralık 2019 21:16

Tunus medyasında gündem Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Tunus medyasında 'davetsiz misafir' tartışmalarına neden oldu.İddiaya göre, Erdoğan, Tunuslu mevkidaşı Kais Sayed tarafından davet edilmeden ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Tunus medyasında 'davetsiz misafir' tartışmalarına neden oldu.İddiaya göre, Erdoğan, Tunuslu mevkidaşı Kais Sayed tarafından davet edilmeden ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Tunus'ta yayın yapan Webmanagercenter haber sitesi tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Erdoğan'ın ziyareti tam bir 'sürpriz.' Zira, Tunuslu lider Sayed'den bu yönde bir davet gitmedi Erdoğan'a.

Haber-yorumda dikkat çeken bir başka detay ise, Erdoğan'ın Tunus Cumhurbaşkanı Sayed ile görüşmesi sırasında, Rusya'nın Libya'da bulunan paralı asker sayısını açığa vurdu.

Buna göre, 5 bini Sudanlı, 2 bini Rus savaşçı, Rusya'nın Libya'daki amaçları için savaşıyor.Erdoğan'ın yine Libya'yı ve Rusya'nın bu ülkedeki askeri varlığını kast ederek, "Biz davet edilmediğimiz hiçbir yere gitmeyiz" ifadeleri dikkat çekti.

Artıgerçek'te yer alan habere göre, Tunus ekonomi çevrelerinin etkin yayın organı, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme ihtimali konusunda da "Erdoğan’ın açıklamaları, Sarraj’ın sanki Türk askerini Libya’ya davet etmiş olduğu izlenimini veriyor’’ görüşünü savundu. Haber-yorum, "Türk Cumhurbaşkanı ‘Tunus’un krize çare bulma konusunda oynaması gereken önemli bir rol var’ dedi. Osmanlı’nın acaip keşfi!’’ değerlendirmesini yaptı. 

Haberde ayrıca, "Sorulması gereken bir çok soru var: Erdoğan’ın bu sürpriz ziyaretini ne tetikledi? Türkiye’nin Libya’da asker bulundurmasının Tunus üzerindeki etkisi ne olur? BM ve Avrupalılar, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesine ne tür tepki verir?

Konuyu izlemeye devam edeceğiz" denildi.
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