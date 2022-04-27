Tunus’ta dört Türk gemici tutuklandı

Karay, mürettebatın kargoya dair belgelerin kaybolduğunu söylediğini ve sorgularında çelişkili ifadeler kullandıklarını belirtti.





KISMETİM 1 OLAYI NEDİR?





15 Kasım 1992 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı komandolarının desteği ile Akdeniz'in uluslararası karasularında Türk ticaret gemisi MV Kısmetim-1 'e düzenlediği operasyon sırasında geminin batırılmasıdır. Geminin, Türkiye'ye 3.100 kg baz morfin kaçakçılığına karıştığından şüphelenmiş olup gemi mürettebat tarafından operasyon sırasında batırıldı.[1]



MV Kısmetim-1, Osman Ayanoğlu'na aitti. Milyonlarca dolara mal olan gemideki baz morfin, Türk organize suç liderleri Şeyhmus Daş ve Hüseyin Baybaşin'in da bulunduğu bir konsorsiyumun kendisine ve ortaklarına aitti.



Geminin kasıtlı bir şekilde batırılma ihtimalini incelemeye karar veren mahkeme dört Türk, iki Azerbaycanlı ve bir Gürcü’den oluşan mürettebatın bu süreçte tutuklu kalmasına karar verdi.Ekvator Ginesi’nden Malta’ya bin ton petrol taşıdığını deklare eden Xelo geminin batmasının ardından inceleme için dalan özel ekipler, geminin kargo deposunda petrol olmadığını tespit etmişti.Gabes mahkemesinin sözcüsü Mohamed Karay, geminin sigorta şirketlerinden para almak için kasıtlı bir şekilde batırılma ihtimalini inceleyeceklerini açıkladı.