Tunus’ta muhalafet liderine 14 yıl hapis

Tunus, Salı günü aralarında muhalefet lideri Raşid Gannuşi’nin de bulunduğu çok sayıda üst düzey siyasetçi ve yetkiliyi hapse mahkum etti. Bir mahkeme toplu yargılamada toplam 21 kişiyi 12 ila 35 yıl hapis cezasına çarptırdı. On kişi halihazırda tutuklu bulunurken 11 kişinin de ülkeden kaçtığı belirtildi.

Suçlamalar gizli tanığa dayanıyor



Suçlamalar arasında terör eylemleriyle bağlantılı bir örgüte katılmak, şiddeti teşvik etmek, hükümeti devirmeye teşebbüs etmek ve Tunus’ta ve yurtdışında terör amaçlı kişileri işe almak ve eğitmek yer alıyor.



Gannuşi’nin avukatları yaptıkları açıklamada, “Tüm suçlamalar, temelsiz ve çelişkili iddiaları için herhangi bir kanıt sunamayan ve nihayetinde bunların çoğunu geri çeken gizli, isimsiz bir tanığın yanlış ve çelişkili ifadelerine dayanmaktadır” dedi.

Muhalefet liderine toplamda 27 yıl hapis cezası



İslamcı Ennahda partisinin lideri ve Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından feshedilen parlamentonun eski başkanı olan Gannuşi’ye 14 yıl hapis cezası verildi. 2023’ten bu yana hapiste olan ve ayrı davalardan üç kez ceza alan Nahda lideri, toplamda 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 84 yaşındaki İslamcı lider, yargı sisteminin büyük ölçüde hükümet tarafından kontrol edildiğini söyleyerek mahkemeye çıkmayı reddetti.



Yargılanlar arasında yer alan eski istihbarat şefi Kamel Guizani, eski Dışişleri Bakanı Rafik Abdessalem ve Raşid Gannuşi’nin oğlu Mouadh Gannuşi 35 yıla mahkum edildi. Bu isimlerin ülkeyi çoktan terk edenler arasında olduğu belirtildi. Yerel radyo istasyonu Mosaique FM’in haberine göre ceza alan diğer isimler arasında Cumhurbaşkanı Kais Saied’in eski özel kalem müdürü Nadia Akacha da bulunuyor.

Meclis 2021’de feshedildi



Altı yıl önce yönetimi devralan Said, 2021 yılında seçilmiş parlamentoyu feshetmişti. Bu yılın Nisan ayında da bazı siyasetçiler, iş sahipleri ve avukatlar 66 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.



Aktivistler ve muhalefet figürleri, 2011 Arap Baharı ayaklanmaları sırasında doğan Tunus demokrasisinin giderek zayıfladığını söylüyor ve Said’i siyasi hedeflerine ulaşmak için yargıyı ve güvenlik güçlerini kullanmakla suçluyor.



Devlet Başkanı Said ise bu eylemlerin elitler arasındaki yolsuzluğu sona erdirmek için gerekli olduğunu savunuyor.