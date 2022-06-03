Tunus'ta genel grev çağrısı yapıldı

Ekonomik dar boğaz nedeniyle hareketliliğin yaşandığı ülkelerden birisi de Tunus oldu.





Ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle yönetimin halktan kemer sıkmasını istemesi sonrasında genel grev çağrısı kararı alındığı aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Tunus'ta Genel İşçi Sendikası (UGTT) ücretlerde artış talep etmek ve Cumhurbaşkanı Kays Said'in ekonomik kriz gerekçesiyle kemer sıkma kararlarına ve özelleştirme önerilerine karşı çıkmak için 16 Haziran’da genel grev çağrısında bulundu. Tunus'ta Genel İşçi Sendikası (UGTT) ücretlerde artış talep etmek ve Cumhurbaşkanı Kays Said'in ekonomik kriz gerekçesiyle kemer sıkma kararlarına ve özelleştirme önerilerine karşı çıkmak için 16 Haziran’da genel grev çağrısında bulundu.

UGTT’nin merkez komitesinin yaptığı açıklamada, 159 devlet kurumu ve kamu şirketindeki tüm emekçilerin, “Tunusluların satın alma gücünü yeniden tesis etmek için acil müzakereler” ve devlet şirketlerinin kamuda kalacağının garanti edilmesini talep etmek üzere iş bırakacağı belirtildi.UGTT, mart ayında yüzde 7,2 olan enflasyonun nisan ayında yüzde 7,5 ile Tunus için rekor seviyeye ulaşması nedeniyle önerilen kemer sıkma önlemlerini reddederek enflasyon nedeniyle kamu işçi ve emekçileri için ücret artışı talep ediyor.Tunus’ta gıda ve enerji sübvansiyonlarının kesilmesi ile ücretlerin dondurulması gibi kararlar karşılığında, Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 4 milyar dolarlık kredi almak istiyor.