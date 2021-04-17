Samanyolu Haber /Dünya / Tunus'ta göçmen faciası: En az 41 ölü /17 Nisan 2021 21:41

Tunus'ta göçmen faciası: En az 41 ölü

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin bulunduğu bot Tunus açıklarında battı. Üzücü olayda biri çocuk en az 41 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milleter Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verdiği bilgilere göre, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri taşıyan bir botun Tunus açıklarında batması sonucu biri çocuk en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden göçmenlerin çoğunun Afrika'nın güneyindeki ülkelerin vatandaşları olduğu belirtildi. Tunus sahil güvenlik birimlerinin müdahalesi sonucu, botta bulunan üç göçmenin ise sağ kurtarıldığı ifade edildi.

DW Türkçe'nin haberine göre Tunus'un Sfax kentindeki sahil güvenlik ekiplerince yapılan açıklamada botun batması sonucu en az 20 kişini hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi verilmişti. Kötü hava koşulları nedeniyle ara verilen arama-kurtarma çalışmalarına cumartesi günü devam edilmesi bekleniyor.

BMMYK ve IOM'in verdiği bilgilere göre, Tunus-Avrupa rotası tehlikelerine rağmen rağbet görmeye devam ediyor. Kuruluşlar, geçen yıla göre Avrupa'ya bu rotayı kullanarak gelmek isteyenlerin sayısının üç kat arttığını açıkladı. BM'nin verilerine göre, yılın başından bu yana Akdeniz'den en az 290 göçmen hayatını kaybetti. 2020 yılında Akdeniz'den Avrupa'ya geçmek isterken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının da bin 200 olduğu açıklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tunus'ta göçmen faciası: En az 41 ölü Sonraki Haber >>

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

'Etme bulma dünyası'

'Etme bulma dünyası'

Fırtınadaki Gemi

Fırtınadaki Gemi

Nehirde can pazarı

Nehirde can pazarı

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:58:34