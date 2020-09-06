Samanyolu Haber /Dünya / Tunus'ta polislere bıçaklı saldırı düzenlendi /06 Eylül 2020 16:16

Tunus'ta polislere bıçaklı saldırı düzenlendi

Tunus'un güneyindeki turistik sahil kenti Suse'de, güvenlik güçlerini hedef alan bıçaklı saldırıda 1 polis öldü, olaya karışan 3 saldırgan da etkisiz hale getirildi.

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 Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde turistik Suse vilayetinde devriye görevi yapan Ulusal Muhafızlık ekip otosuna arkadan bir otomobil çarptı.Araçtan inen saldırganların ekibe bıçakla saldırdığı ve polislere ait bazı silahlara el koyup kaçtığı belirtilen açıklamada, saldırıda bir polisin öldüğü, birinin de yaralandığı kaydedildi.Açıklamada, güvenlik güçlerinin çevrede arama çalışması başlatarak saldırganları kovaladığı, çıkan silahlı çatışmada 3 saldırganın öldürüldüğü, gaspedilen silahlara da el konulduğu bildirildi.

Bu arada İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Bakan Şerafeddin, olayın bir "terör saldırısı" olduğunu açıkladı. 

Öte yandan, AA'ya konuşan isminin gizli kalmasını isteyen bir güvenlik kaynağı, saldırıyla ilişkili bir şüphelinin yakalandığını ve olay yerine götürüldüğünü iletti. 

Tunus'ta, 2015 yılında başkentteki Bardo Müzesi ve Suse kentindeki bir otele 4 ay arayla turistleri hedef alan iki DEAŞ saldırısı düzenlenmiş, olaylarda çoğu yabancı uyruklu 70'in üzerinde kişi hayatını kaybetmişti. Suse'deki bir otelin sahiline Haziran 2015'te düzenlenen silahlı terör saldırısında 30'u İngiliz vatandaşı toplam 38 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenmişti.   
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