Tunus'ta seçime katılım oranı yüzde 10'un altında kaldı

DW'ningöre, Tunus'ta erken genel seçimlere katılımın yaklaşık yüzde 9 düzeyinde kalmasının ardından, muhalefet Cumhurbaşkanı Kays Said'in istifasını talep etti.Tunus'ta halk 161 sandalyeli parlamentonun üyelerini seçmek için Cumartesi günü sandık başına gitti.Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bilgilere göre, seçime katılım oranı yüzde 8,8 dolayında oldu. Seçime katılım oranının düşük kalması, muhalefet tarafından halkın Cumhurbaşkanı Kays Said'e geniş yetkiler tanıyan anayasa değişikliğini desteklemediğinin göstergesi olarak değerlendirildi.Seçim öncesi boykot çağrısı yapan Tunus'ta muhaliflerin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, erken seçimin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said'e görevini bırakma çağrısı yaptı. Ulusal Kurtuluş Cephesi Lideri Necip eş-Şabi, "Bugün olanlar bir deprem gibi" yorumunda bulunurken, "Bugünden itibaren Kays Said'i gayrimeşru bir cumhurbaşkanı olarak görüyoruz bu fiyaskonun ardından istifasını talep ediyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Kays Said, Cumartesi günü yaptığı açıklamada halkı sandık başına gitmeye çağırmıştı. Muhalefet Cumhurbaşkanı Said'e "darbe ve Tunus'u otoriter bir rejime dönüştürmeye çalışma" suçlamasında bulunuyor.64 yaşındaki Cumhurbaşkanı geçen sene parlamentoyu askıya almış, hükümeti feshetmiş ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmıştı. Said o zamandan bu yana ülkeyi kararnamelerle yönetiyor. Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmiştiTunus'ta cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten anayasa reformu Temmuz ayında yapılan referandum ile kabul edilmişti. Yetkileri tek elde topladığı eleştirilerini geri çeviren Said, reformların ülkede yolsuzluk, siyasi tıkanmışlık ve ekonomik durgunlukla mücadele için gerekli olduğunu açıklamıştı.2011'deki "Arap Baharı" olarak bilinen halk ayaklanmaları döneminde eski diktatör Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeyi terk etmesinin ardından 2019'da seçmenlerin doğrudan oy kullandığı ilk demokratik cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenmiş, Said ikinci turda oyların yüzde 72,7'sini alarak göreve gelmişti.