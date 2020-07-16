Tunus'ta siyasi kriz: Başbakan istifa etti, 6 bakan görevden alındı

Tunus'ta, Nahda'nın İlyas el-Fahfah hükümetinden güvenoyunu çekme kararı alması ve ardından Başbakan'ın istifa etmesiyle başlayan kriz büyümeye devam ediyor.





Tunus Başbakanı İlyas el Fahfah, Cumhurbaşkanı Kays Said'e istifasını sundu.Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Başbakan Fahfah'ın istifasını istediği belirtildi. Nahda Hareketi Partisini temsilen koalisyon hükümetinde yer alan 6 bakan da görevden alındı.





BAŞBAKAN İSTİFASINI SUNDU

Cumhurbaşkanı Said; Başbakan Fahfah, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el Gannuşi ile Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi'yi Kartaca Sarayı'nda kabul etti. Basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Said, görüşmede Başbakan Fahfah'ın istifasını sunmasını istedi. Başbakan Fahfah ise istifasını Cumhurbaşkanı Kays Said'e sundu. Ancak Said'in, Fahfah'ın istifasını kabul edip etmediğine dair bilgi verilmedi.





6 BAKAN GÖREVDEN ALINDI

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Nahda Hareketinden Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Kalul, İskan Bakanı Munsif el-Sıleyti, Yerel İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Lütfi Zeytun, Ulaştırma Bakanı Enver Maruf, Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki ile Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Selim Şura görevden alındı.





Açıklamada, söz konusu bakanların görevlerinin hükümet içindeki 6 bakana devredildiği kaydedildi.









Nahda'dan bakanların görevden alınmasıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.





Başbakan Fahfah'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyinin hükümetten güvenoyunu çekme kararı aldığı belirtilmişti.





Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.





İlyas el Fahfah, 27 Şubat'tan bu yana, Nahda, Demokratik Akım, Halk Hareketi, Yaşasın Tunus ve Ulusal Islah Blokundan oluşan koalisyon hükümetine başkanlık ediyor.





Tunus Anayasası'na göre, hükümetten güvenoyunun çekilebilmesi için 217 sandalyeli Meclisten 109 milletvekilinin oyu gerekiyor.





NELER OLMUŞTU?

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulunun 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, devlet ile ticari ilişkilerde bulunan ve ihale anlaşmaları yapan bazı şirketlerin bir kısım hisselerine Başbakan Fahfah'ın sahip olmasından dolayı çıkar çatışması şüphesi bulunduğu ve buna kanunların izin vermediğine ilişkin değerlendirmelere yer verilmişti.





Meclis Başkanı Raşid el Gannuşi, Fahfah'ın "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamaları araştırmak için komisyon oluşturmuş ve komisyon ilk toplantısını 7 Temmuz'da gerçekleştirmişti.