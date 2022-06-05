Tunus'ta sokaklar yeniden hareketlendi

Arap Baharı olarak adlandırılan olayların başlangıç noktası olan Tunus'ta hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.





Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisi feshederek yeni bir anayasa referandumu çağrısı yapması bazı kesimlerce tepkiyle karşılandığı aktarıldı.







Evrensel'de yer ala habere göre Tunus'ta meclisi fesheden Cumhurbaşkanı Kays Said'in çağrısıyla 25 Temmuz'da yapılması planlanan Anayasa referandumuna tepki amacıyla başkentte protesto gerçekleşti. Polis, çok sayıda parti temsilcisinin yer aldığı eylemdekilerin Yüksek Seçim Kuruluna yürümesini engelledi. Tunus'ta meclisi fesheden Cumhurbaşkanı Kays Said'in çağrısıyla 25 Temmuz'da yapılması planlanan Anayasa referandumuna tepki amacıyla başkentte protesto gerçekleşti. Polis, çok sayıda parti temsilcisinin yer aldığı eylemdekilerin Yüksek Seçim Kuruluna yürümesini engelledi.

SAİD'İN TEK HEDEFİ DİKTATÖRLÜK, SEÇİM KURULUNUN TEK İŞLEVİ SAHTECİLİK





Tunus Emekçileri Partisi, Cumhuriyetçi Parti, Demokratik Akım, Tekettül Partisi ve Kutup Partisi'nin çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda kişi kişi, "Özgürlük, özgürlük, polis devleti bitti", "Korku yok, hükümdar halk" gibi sloganlar atarak, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu binasına doğru yürüdü.Polis, demir bariyerler kurarak ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak eylemdekilerin binaya ulaşmasına engel oldu.Tunus Emekçileri Partisi Genel Sekreteri Hamma Hammami eylemde yaptığı konuşmada, protestoyu Yüksek Seçim Kurulu binası önünde yapmak istediklerini, bu kurulun tek hedefinin referandum sonuçlarında sahtecilik yapmak olduğunu söyledi."Said'in izlediği yol, tüm kurumları ve özgürlükleri işlevsiz bırakma ve kendisini Tunus'un yeni diktatörü yapma amacını taşıyor" diyen Hammami, polisin kendilerine saldırdığını bunun da rejimin çirkin yüzünü gösterdiğini ifade etti.