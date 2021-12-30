Samanyolu Haber /Dünya / Tunus'ta Sputnik Light aşısına acil kullanım onayı /30 Aralık 2021 00:09

Tunus'ta Sputnik Light aşısına acil kullanım onayı

Rusya’da geliştirilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’nin bir dozdan oluşan versiyonu olan Sputnik Light için Tunus'ta acil kullanım onayı kararının çıktığı belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Tunus’un, Rusya’da geliştirilen bir dozluk Sputnik Light aşısına acil kullanım izni verdiği belirtildi. Rus aşısı Tunus’ta, koronavirüse karşı vücutta oluşan bağışıklık tepkisini güçlendirmek adına takviye doz olarak kullanılacak.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rus Sputnik Light aşısının Tunus’un sağlık otoriteleri tarafından ülkede kullanım için onaylandığını açıkladı. Aşının, ülkede takviye doz olarak kullanılacağı belirtildi.

Sputnik Light aşısı hem kendi başına etkili bir aşı olarak hem de vücuttaki antikor seviyesini yükseltmek adına takviye doz olarak uygulanabilecek bir aşı. Söz konusu aşının, şu an yayılmakta olan Omicron varyantına karşı etkili olduğu yapılan araştırmalar ile kanıtlandı. Rus aşısının, Omicron’a karşı ne düzeyde koruma sağladığıysa başlatılan klinik çalışmaların sonucunda belli olacak.

Sputnik Light, Rusya’da geliştirilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’nin bir dozdan oluşan versiyonu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tunus'ta Sputnik Light aşısına acil kullanım onayı Sonraki Haber >>

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:48:17