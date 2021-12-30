Tunus'ta Sputnik Light aşısına acil kullanım onayı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Tunus’un, Rusya’da geliştirilen bir dozluk Sputnik Light aşısına acil kullanım izni verdiği belirtildi. Rus aşısı Tunus’ta, koronavirüse karşı vücutta oluşan bağışıklık tepkisini güçlendirmek adına takviye doz olarak kullanılacak. Tunus’un, Rusya’da geliştirilen bir dozluk Sputnik Light aşısına acil kullanım izni verdiği belirtildi. Rus aşısı Tunus’ta, koronavirüse karşı vücutta oluşan bağışıklık tepkisini güçlendirmek adına takviye doz olarak kullanılacak.





Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rus Sputnik Light aşısının Tunus’un sağlık otoriteleri tarafından ülkede kullanım için onaylandığını açıkladı. Aşının, ülkede takviye doz olarak kullanılacağı belirtildi.





Sputnik Light aşısı hem kendi başına etkili bir aşı olarak hem de vücuttaki antikor seviyesini yükseltmek adına takviye doz olarak uygulanabilecek bir aşı. Söz konusu aşının, şu an yayılmakta olan Omicron varyantına karşı etkili olduğu yapılan araştırmalar ile kanıtlandı. Rus aşısının, Omicron’a karşı ne düzeyde koruma sağladığıysa başlatılan klinik çalışmaların sonucunda belli olacak.





Sputnik Light, Rusya’da geliştirilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’nin bir dozdan oluşan versiyonu.







