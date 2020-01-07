Samanyolu Haber /Dünya / Tunus'tan red: Ülkeye Türk askeri indirmeye izin yok /07 Ocak 2020 16:39

Tunus'tan red: Ülkeye Türk askeri indirmeye izin yok

Türkiye'nin Libya'ya Hafter güçlerine karşı asker yollama adımı sonrası bölgede kriz derinleşirken Tunus'tan Ankara'ya ret cevabı geldi.

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Al Arabiya'nın geçtiği habere göre, Libya'ya hava desteği için kilit komumda olan Tunus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, “Türk güçlerinin topraklarımıza hava indirme yapmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Tunus ayrıca “Türkiye dahil tüm yabancı güçlerin Libya’ya askeri müdahalesini reddediyoruz” açıklaması yaparak Ankara'nın tezkere kararına da karşı durduğu mesajını verdi.

Cezayir ise pazartesi günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti sırasında reddettiğini ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 25 Aralık'ta Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a gitmişti.

Erdoğan'ın Tunus'a yaptığı sürpriz ziyarette Libya konusunda işbirliği teklif edildiğine dair haberler basına yansımıştı.
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