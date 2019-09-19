Tunus'un devrik lideri hayatını kaybetti

Tunus’u 24 yıl yönettikten sonra 2011’de aylarca süren gösterilerin ardından görevi bırakıp Suudi Arabistan’a sığınan Zeynel Abidin bin Ali, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.







Aralık 2010'da seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla Tunus'ta haftalar boyu sokaklarda protestolar yaşanmıştı.





Ülke geneline yayılan protestolar sonucu 23 yıllık dikta yönetimi Zeynel Abidin bin Ali'nin kaçmasıyla sona ermişti. Ardından diğer Arap ülkeleri de gelişmelerden etkilenmiş ve Arap Baharı süreci patlak vermişti.Zeynel Abidin bin Ali, 14 Ocak 2011'den bu yana Suudi Arabistan'da yaşıyordu.