Samanyolu Haber /Dünya / Tunus'un devrik lideri hayatını kaybetti /19 Eylül 2019 20:59

Tunus'un devrik lideri hayatını kaybetti

Tunus'un devrik lideri, 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, Suudi Arabistan'da kaldırıldığı bir hastanede hayatını kaybetti.Euronews'e açıklamada bulunan ailesinin avukatı, bin Ali'nin öldüğü bilgisini teyit etti.

SHABER3.COM

Tunus’u 24 yıl yönettikten sonra 2011’de aylarca süren gösterilerin ardından görevi bırakıp Suudi Arabistan’a sığınan Zeynel Abidin bin Ali, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Aralık 2010'da seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla Tunus'ta haftalar boyu sokaklarda protestolar yaşanmıştı.

Ülke geneline yayılan protestolar sonucu 23 yıllık dikta yönetimi Zeynel Abidin bin Ali'nin kaçmasıyla sona ermişti. Ardından diğer Arap ülkeleri de gelişmelerden etkilenmiş ve Arap Baharı süreci patlak vermişti.Zeynel Abidin bin Ali, 14 Ocak 2011'den bu yana Suudi Arabistan'da yaşıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tunus'un devrik lideri hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:58:13