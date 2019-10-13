Samanyolu Haber /Dünya / Tunus'un yeni cumhurbaşkanı belli oldu /13 Ekim 2019 23:53

Tunus'un yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Cumhurbaşkanlarını seçmek için ikinci turda bir kez daha sandık başına giden Tunus'ta resmin olmayan sonuçlara göre sandıktan çıkan isim belli oldu.

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Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

AFP'nin haberine göre, Tunus'ta araştırma şirketi Sigma'nın yayınladığı sandık çıkış anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, oyların yüzde 76'sını alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Medya üzerindeki nüfuzu ile öne çıkan Nebil Karvi'nin ise oyların yüzde 23'ünü aldığı belirtildi. Tunus Yüksek Seçim Komisyonu, 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranını yüzde 57.8 olarak duyurdu.

Tunus'ta 15 Eylül’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde Kays Said yüzde 18.4, Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Karvi ise yüzde 15.6 oy oranıyla ikinci tura kalmıştı.
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