TÜPRAŞ: İran’ın el koyduğu petrolü geri aldık

Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ), Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan ve İran'ın el koyduğu petrolün eylülde teslim edileceğini belirtti.



TÜPRAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Irak'tan satın alınan yaklaşık 1 milyon varil ham petrolün bulunduğu "St. Nikolas" isimli gemiye, 11 Ocak günü Umman açıklarında İran tarafından el konulduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, "23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, eylül ayında rafinerimize ulaşması beklenmektedir" ifadelerine geri verildi.