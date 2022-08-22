Samanyolu Haber /Gündem / Tüpraş rafinerisinde 1 aylık arıza ve bakım /22 Ağustos 2022 20:10

Tüpraş rafinerisinde 1 aylık arıza ve bakım

Tüpraş'ta 1 ay sürmesi beklenen arıca ve bakım çalışmaları nedeniyle üretimde azalmay yaşanacağı ifade edildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Tüpraş, İzmit rafinerisindeki üretim ünitelerinden birini arıza diğerini de bakım nedeniyle dört hafta durduracak. Üretim azalışına bağlı olarak 110 milyon dolar faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) kaybı söz konusu olabilir.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamaya göre arızanın giderilmesi için fuel oil dönüşüm tesisleri hydrocracker ünitesinde 19 Ağustos-15 Eylül arasında üretime ara verilecek ve planlı bakım yapılacak.

Coker ünitesinde üretime, hydrocracker ünitesindeki duruşun ilk iki haftasının ardından ara verilecek.

Üretimdeki duruşu ithalatla karşılamayı planladığını belirten Tüpraş, toplam satış hacmine önemli bir etki beklemediğini, dizel üretime tam kapasiteyle devam edileceğini belirtti.
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