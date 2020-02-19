Tüpraş’ta korkutan yangın!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan Tüpraş rafinerisinde yangın çıktı. Rafineri bacasında çıkan yangının teknik bir arıza nedeniyle kaynaklandığı öğrenildi.





İtfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yükselen alevlere sebep olan teknik arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.





Vatandaşları tedirgin eden büyük alev Tüpraş'ın simgesi haline gelen meşale bacasında kendini gösterdi. Düzenli olarak bir kısım gaz salınımı yapılan rafineri bacasındaki meşalenin boyu onlarca metre yükseğe kadar çıktı.