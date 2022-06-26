Türeci ve Şahin’e ‘İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'

Geliştirdikleri koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla pandemide milyonlarca hayatın kurtarılmasına katkı sağlayan bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e ‘İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’ verildi.







RAHMİ KOÇ ŞEREF DOKTORASI VERDİ

Her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği Vehbi Koç Vakfı’nın Yeni Nesle Umut Cesaret ve İlham Veren İnsanlığa Üstün Hizmet Ödül töreni Koç Üniversitesi’nde yapıldı. Düzenlenen törende ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e takdim etti. Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ise profesörlere Şeref Doktorası diplomalarını verdi.





“ÖDÜLÜN BİRÇOK İNSANA İLHAM VERMESİNİ UMUYORUZ”

Törende konuşan Prof. Dr. Özlem Türeci “Bu prestijli ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur çünkü cesur bir karar almanın, bilinmeyen bir yolu seçmenin, kararlılık ve azimle ilerlemenin yanı sıra insanlık için fark yaratmanın ve insanlığa katkı sağlamanın takdir edilmesi için süper kahraman olmanıza gerek yok. İnsanlığa hizmet etmeyi ödüllendiren bu özel ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Vehbi Koç Vakfı’nı, bu ödülü başlatmada gösterdiği kararlılığı için takdir ediyor, ödülün birçok insana ilham vermesini ve motivasyon sağlamasını umuyoruz” diye konuştu.





‘TEK BİR İNSANI KURTARABİLİRSENİZ, İNSANLIĞI DA KURTARABİLİRSİNİZ’

Prof. Dr. Uğur Şahin ise “Özlem’in konuşmasında altını çizdiği bir şeyi tekrarlamak istiyorum: En başta tek bir kişiyi kurtarmayla başladık. Bireyselleştirilmiş tıp ile insanlığı kurtarmayı başardık. Tek bir insanı kurtarabilirseniz, insanlığı da kurtarabilirsiniz. Ben de buna benzer bir alıntıyı paylaşmak istiyorum: ‘Bir kişiyi eğitebilirseniz, insanlığı da eğitebilirsiniz” dedi.