Samanyolu Haber /Gündem / Türeci ve Şahin, İmparatoriçe Theophano ödülü /09 Ekim 2021 16:16

Türeci ve Şahin, İmparatoriçe Theophano ödülü

Koronavirüs Kovid-19 salgınına karşı mücadelede kullanılan devrim niteliğindeki MR aşısını bulan BioNTech firmasının kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof Dr Uğur Şahin Yunanistan’da ödül alacak.

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Koronavirüs salgınında geliştirdikleri aşı sayesinde virüsle mücadelede önemli katkı sağlayan BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye, Çarşamba günü Yunanistan'ın Selanik kentinde İmparatoriçe Theophano Ödülü verilecek.

İki bilim insanı, “Her yerde gençleri motive eden ve ortak yarara bağlılıkları sağlayan ve sadece Avrupa’ya değil, insanlığa da umut veren bir keşfe yol açan yüksek kaliteli araştırma ve uzmanlıklarıyla'' ödüle layık görüldüler..

Türeci ve Şahin’e takdim edilecek İmparatoriçe Theophano Ödülü etkinliği kapsamında, Selanik Rotunda anıtındaki törene Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da katılacak.
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