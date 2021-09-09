Samanyolu Haber /Gündem / Turgay Güler'in 'mavi tiki' alay konusu oldu /09 Eylül 2021 11:40

Turgay Güler'in 'mavi tiki' alay konusu oldu

Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter’ın ‘mavi tik’ başvurusunu reddetmesine üzerine "Oldu olacak bir de küfür etseydiniz!!!! Twitter hesabımı onaylamamış bunu göndermiş. Yuh diyorum. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur!" ifadelerini kullandı. Turgay Güler'in bu akıldışı çıkışı sosyal medyada alay konusu oldu.

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Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter’ın ‘mavi tik’ başvurusunu reddetmesi üzerine tepki gösterdi. Güler yazdıkları alay konusu olunca paylaşımlarını sildi.

Güler'in mavi tık başvurusuna cevaben Twitter'dan saygınlık kriterine uymadığı belirtildi ve dikkate değer bir kişi, kuruluş ile marka olmadığı kaydedildi.

Açıklamaya tepki gösteren Güler, paylaşımında şunları söyledi:

"Oldu olacak bir de küfür etseydiniz!!!! Twitter hesabımı onaylamamış bunu göndermiş. Yuh diyorum. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur!"



TWITTER'IN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Güler, Twitter'dan mavi tik alamamasının ardından konuyla ilgili bir paylaşım daha yaptı.

Güler'in paylaşımı şu şekilde:

Teröristlere mavi tik vereceksin!

Terör propagandasına ses etmeyeceksin!

İşine gelmeyen hesapları kapatacaksın!

Bildirimleri karartacaksın!

Ama tüm bunlar Milli Güvenlik sorunu olmayacak!!!


CNN TÜRK BİLE BUNU TARTIŞTI

Öte yandan akşam saatlerinde CNN Türk canlı yayınına katılan Turgay Güler bu tartışmayı programa da taşıdı.

CNN Türk’te, Twitter’ın Turgay Güler’e mavi tik verilmemesi tartışılırken, “Turgay Güler neden mavi tik alamadı” sorusu soruldu.
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