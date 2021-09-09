Turgay Güler'in 'mavi tiki' alay konusu oldu









Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter’ın ‘mavi tik’ başvurusunu reddetmesi üzerine tepki gösterdi. Güler yazdıkları alay konusu olunca paylaşımlarını sildi.Güler'in mavi tık başvurusuna cevaben Twitter'dan saygınlık kriterine uymadığı belirtildi ve dikkate değer bir kişi, kuruluş ile marka olmadığı kaydedildi.Açıklamaya tepki gösteren Güler, paylaşımında şunları söyledi:"Oldu olacak bir de küfür etseydiniz!!!! Twitter hesabımı onaylamamış bunu göndermiş. Yuh diyorum. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur!"Güler, Twitter'dan mavi tik alamamasının ardından konuyla ilgili bir paylaşım daha yaptı.Güler'in paylaşımı şu şekilde:Teröristlere mavi tik vereceksin!Terör propagandasına ses etmeyeceksin!İşine gelmeyen hesapları kapatacaksın!Bildirimleri karartacaksın!Öte yandan akşam saatlerinde CNN Türk canlı yayınına katılan Turgay Güler bu tartışmayı programa da taşıdı.CNN Türk’te, Twitter’ın Turgay Güler’e mavi tik verilmemesi tartışılırken, “Turgay Güler neden mavi tik alamadı” sorusu soruldu.