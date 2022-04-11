Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal yeni partisiyle siyasete döndü: 'Büyük ilgi görüyorum'

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal’ın İlkeler ve Değerler Partisi'nin (İlk Parti) başına geçerek aktif siyasete döneceği bir süredir konuluşuluyordu. Özal'ın girişimiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.







Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, konuya ilişkin kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında İlk Parti'nin adının Tek Parti olarak değiştirildiğini ve genel başkanlık koltuğuna da Turgut Özal'ın oturduğunu aktardı.





Ahmet Özal ile cumartesi günü Ankara Çankaya'da karşılaştığını ve kendisine "Genel merkez için yer bakıyorum" dediğini belirten Donat, "Süleyman Yağcıoğlu... Eski Anavatan Partisi milletvekili... İlk Parti'yi kurmuştu Ahmet Özal'ın söylemi ile... "Sessiz bir kongre" yapıldı... Partinin adı, Tek Parti oldu... Genel Başkan da Ahmet Özal" dedi.





Donat'ın aktardığına göre Ahmet Özal yeni partisine ilişkin "Üç ay sonra kongre yapacağız... Programımızı açıklayacağız. Kadro eski bürokrat ağırlıklı... Hazine... Maliye... IMF... Ekonomi... Yurt dışından birkaç beyin. Kadın çok olacak... Belki erkeklere kota koyacağız. Geziyorum... Hakkâri... Ağrı... Trabzon... Büyük ilgi görüyorum..." ifadelerini kullandı.