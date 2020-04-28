[Turhan Bozkurt yazdı] Cepheden bildiriyorum...

1 Kuruş Meydan Muharebesi: Kim kazanacak?



TURHAN BOZKURT | Samanyoluhaber





Kim demiş "ekonomi çöktü" diye! Hükûmet bütün dış mihraklarla aslanlar gibi savaşıyor. Millî paranın nasıl müdafaa edileceğini yedi düvele gösteriyor.





Cephenin en ilerisinde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal (TCMB) ve arkadaşları tek kelime ile destan yazıyor. Dolar kuşatmasını henüz yaramamış olsalar da bütün taarruzları geri püskürtüyorlar.





DOLAR KUŞATMASINA KARŞI MODERN HİLAL TAKTİĞİ





Unutmayın! Uysal, 22 Nisan’da faizi yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e indirerek düşman birliklerinin kafasını karıştırdı.





Kimse bu kadarını beklemiyordu. Oysa o karar “hilal taktiği” ile düşmanı çembere almak için taktik manevraydı.





Merkez’in zayıfladığını zanneden dolar birlikleri havadan karadan taarruza geçtiğinde cephenin sağ ve solunda kanatlarda saklanmış Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank motorize birlikleri son sürat saldırıya geçti.





Birkaç saat içinde 800 milyon doları havaya saçarak dolar birliklerini şoke ettiler.





Dolar birlikleri 7 TL siperini bir an için ele geçirse de kanatlardan gelen takviye sayesinde siper geri alındı. Düşman 6,99 TL noktasına geri çekildi.





Bir haftadır gün içinde hep aynı sahne adeta tekrarlanıyor. Bazen hızlı, bazen yavaş çekim tekrarı gibi ilerleyen dolar birliklerine Uysal’ın komutası altındaki TL ordusu son mermi kalıncaya dek mukabelede bulunuyor.





BAŞKUMANDAN VE YARDIMCISI HÜSRAN!





Karargâh çadırında harekâtı sevk ve idare eden Başkumandan ve yardımcısı damat Berat mühimmatın azaldığına dair raporları yırtıp atıyor.





Birliklerin çapraz ateşe maruz kalması umurlarında değil. Hüsrana uğrama pahasına birlikleri geri çekmiyorlar.

Kayıtlarda 506 ton olarak görünen altınların sadece 350 tonu Merkez Bankası'na (TCMB) ait. Bu da 20 milyar dolar tutarında dövize tekabül ediyor. TCMB'nin altın dahil net rezervi 27 milyar dolar.





Ankara/1 Kuruş Meydan Muharebesi’nin verildiği 7 TL cephesinde kahramanlığın tek başına zafere getirmeyeceğini bilmeyecek kadar savaş stratejisinden mahrum Başkumandan ve emrindeki TL birlikleri son bir haftada 2 milyar dolarlık mühimmatı tüketti.





Cephanelikteki 27 milyar dolarlık mühimmat en fazla 1,5 ay yeter. O da başka kollardan saldırı olmazsa...





Dolar birlikleri kendinden emin. 6,99 TL siperinde mızıka çalıyorlar ve karşılarında rastgele ateş eden Merkez’in son mermiyi de tüketmesini bekliyorlar.





Vaktinde iyi hazırlanmış bir planla bu kuşatma yarılabilirdi. Hatta TL’yi zayıf görmenin bedeli çok ağır ödetilebilirdi. Amma velâkin ölümcül Korona salgını günden güne bütün cephede yayılıyor.





Dolar birliklerinin kılını kıpırdatmadığı günlerde dahi virüs bulaşan TL ağır zayiat veriyor. Kayıplar günden güne artıyor.





6,99 TL VEYA 7 TL! NE FARK EDER?





Ne takviye birlik ne de silah, mühimmat desteği var. Bugünler için senelerdir biriktirilmiş kefen parasını bile harcamış bir ordu için 1 kuruş için verilen bu harbin ne kadar manasız olduğunu söylemeye kimse cesaret edemiyor.





6,99 TL veya 7 TL mevzisi. Aralarında fark var mı? Kuşatmayı yaramadıktan sonra 5 metre ileride ya da 3 metre geride olmanın orduyu zafer şafağına götürmeyeceği gün gibi aşikâr.





Başkumandan’ın “Dolar, 7 TL mevzini geçemeyecek!” sözü üzerine girilen 2020 Ankara Meydan Muharebesi’nde 7 TL siperi bakalım ne vakit düşecek?





Bugün mü? Yarın mı? Yoksa yarından daha yakın bir vakitte mi?





Başkumandanın telaşla yayımladığı ek vergi/zam ve sokağa çıkma yasağı tamimleri işlerin çok da iyi gitmediğini ele veriyor.





BAŞTAN KAYBEDİLMİŞ BİR MUHAREBE





Cephe kumandanı Uysal’ın “ateş” emri ile sağa-sola rastgele dolar saçarak düşmanı kendi silahı ile vuracağını zanneden kamu bankaları yorgun düştü. Artık onlar da takviyeye muhtaç.





Cephe gerisinde tek kelime ile açlık, sefalet ve ümitsizlik hâkim. Baştan kaybedilmiş bir muharebenin uzatma dakikalarına gelindi.





Ağır mağlubiyetin yaralarını sarmak için en az 5-10 yıla ihtiyaç duyulacak.





Vaktiyle 100 milyarlarca lirayı ahbap çavuş Kapitalizmine feda edenler bütün suçlarını örtbas edebilecekleri ümidi ile girdikleri Ankara Meydan Muharebesi’nde hezimete uğrayacak.





Şimdiden ateşkes müzakerelerine başladılar bile…





Saltanat koltuğundan inmemek için Sevr’den daha ağır tavizleri kuzu kuzu nasıl kabul ettikleri üç vakte kalmaz ecnebi gazetelerinde manşet olur.





1 kuruş için canlarını feda ederlermiş, hadi oradan!





Bu kifayetsiz muhteris ordusu kendi ceplerindeki 1 kuruş için Türkiye’nin istikbalini feda eder, 82 milyonu ateşe atar.





NOT: Bu makale kaleme alınırkın dolar 6,98 TL ila 6,99 TL arasında seyrediyordu.