[Turhan Bozkurt yazdı] Reklam arası bitti!

Uysal'ın seçimi belli: Koltuk!



TURHAN BOZKURT | Samanyoluhaber





Merkez Bankası (TCMB) tahmin ettiğim gibi haftalık repo faizini yüzde 10,25'te sabit tuttu.





Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Saray'ın baskısı altında kaldığını teyit eden bu karar ile TL ateş atıldı.





Dolarda ilk hedefe 8,01 TL. Akabinde 8,10 TL, 8,17 TL dirençleri kısa sürede test edilecek. Euro da kısa süre içinde 10 TL'yi geçebilir.





İngiliz Sterlini, diğer para birimlerine mukabil İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) antlaşmalı çıkış kararına kadar yer yer gerilese de TL karşısında yükselmeye devam edecek.





İsviçre Frankı da dolar ve euroyu takip edecek.





3 KASIM'DA SANDIKTAN ÇIKACAK NETİCEYİ EN FAZLA ERDOĞAN MERAK EDİYOR





Altının gram fiyatı 490 TL üzerini ilk fırsatta test edecek. Ons (31,10 gram) fiyatı 1.930 doların üzerinde seyretmesi hâlinde 24 ayar altının gramı 500 TL eşiğini de geçecek.





Gümüş altını takip edecek.





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden'in anketlerdeki gibi açık ara önde kazanması hâlinde TL varlıklarda satış eğilimi hızlanacak.





Zira Rus hava savunma sisteminin 14 ay sonra hangardan çıkarılıp Sinop'ta test atışları ile aktif hâle getirilmesi müeyyidelerin fitilini ateşledi.





S-400 MÜEYYİDELERİNİN AYAK SESLERİ





Biden'ın muhtemel zaferi ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki esrarengiz yakınlığın hükmü kalmayacak.





19 Ekim 2020 Pazartesi günün yayınladığım videoda 6:24'te TCMB'nin faizi sabit tutacağını ifade etmiştim.







Bunun içindir ki Bloomberg'in iki gün evvel yayımladığı analizde belirtildiği gibi Trump'ın kaybetmesinden en fazla zarar görecek 10 otoriter liderin başında Erdoğan yer alıyor.





Dolayısı ile TCMB'nin 19 Kasım toplantısına kadar TL için kâbus günleri başladı.





Borsa İstanbul'da (BİST) 100 endeksi 1.100 puanın altına gerileyebilir. Bugün kararın hemen akabinde gelen satışlar henüz başlangıç.





Özellikle bankalar, enerji, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve hükûmete yakın duran şirketlerin yer aldığ endekslerde kayıplar artacak.





MURAT UYSAL TERCİHİNİ KOLTUKTAN YANA YAPTI





Geçen hafta "Murat Uysal TL'yi mi, koltuğu mu seçecek?" diye sormuştum. Uysal haftalık repo faizini yüzde 10,25'te tutarak, 10 Temmuz 2019'da selefi Murat Çetinkaya'yı Saray darbesi ile alaşağı ederken verdiği sözlerin dışına çıkamayacağını bugün tekrar tescil etti.





Diğer taraftan geç likidite penceresinde (GLP) faizi yüzde 14,75'e çıkararak gerçekte faizlerin artırmak mecburiyetinde olduğunu itiraf edecek kadar da aciz vaziyette kaldığını ilan etti.





TL'nin kâbusu yalan haberlerle birkaç gün mola vermişti.





Maalesef kendi ikbalinden başka bir derdi olmayanların elinde TL'nin Kâbus kaldığın yerden devam edecek.